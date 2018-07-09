В Украине планируют создать Нацсовет по вопросам общественного здоровья

Министерство здравоохранения инициирует создание Национального совета по вопросам общественного здоровья, который будет выполнять функции консультативного органа Кабинета министров для учета интересов общественного здоровья во всех сферах государственной политики.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Законопроект также предусматривает, что в управлении системой общественного здоровья полномочия принятия решений предоставляются органам местной власти, что, по мнению авторов законопроекта, позволит оперативно решать вопросы.

Кроме того, законопроект предусматривает принцип региональной экстерриториальности - в каждой области будет функционировать региональный центр общественного здоровья, который будет заниматься вопросами сохранения здоровья населения, проведение эпидемиологического надзора, профилактикой болезней и осуществлять меры борьбы с эпидемиями.

Отдельно будет урегулирована деятельность Национального и региональных центров общественного здоровья.

Также законопроект предусматривает, что для финансирования госпрограмм общественного здоровья и мер борьбы с эпидемиями будет составлять не менее 5% всех расходов на здравоохранение.