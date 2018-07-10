В Верховной Раде предлагают запретить пускать журналистов в кулуары

Регламентный комитет ВР предлагает создать в парламенте пресс-центр для журналистов, ограничив доступ в кулуары Рады.

Об этом говорится в решении профильного комитета.

"Комитет решил: рекомендовать первому заместителю Руководителя Аппарата Верховной Рады Украины - управляющему делами Боднару П.О. инициировать создание в Аппарате Верховной Рады Украины рабочей группы по вопросам подготовки предложений о создании пресс-центра на третьем этаже кулуаров Верховной Рады Украины в административном здании по ул . Грушевского, 5 (помещение под куполом - ред.) и размещение мест для работы журналистов", - говорится в тексте решения.

Также в комитете рекомендуют внести изменения в Положение об аккредитации журналистов и технических работников СМИ при Верховной Раде Украины относительно нормирования порядка прекращения аккредитации журналиста или технического работника и аннулирования соответствующей аккредитационной карточки за нарушение представителями СМИ требований действующего законодательства, профессиональной этики журналиста.

Кроме того, комитет рекомендует руководителю Аппарата ВР внести изменения в положения, определяющие порядок доступа лиц к открытым пленарным заседаниям Верховной Рады Украины и порядок оформления документов для посещения пленарных заседаний Верховной Рады Украины и учесть при этом, "что первый и второй этажи кулуаров Верховной Рады Украины в административном здании по ул. Грушевского, 5 должны быть предусмотрены для свободного доступа народных депутатов Украины и открыты для других посетителей - представителей органов государственной власти и местного самоуправления, общественных организаций, иностранных граждан и граждан Украины, допуск которых осуществляется по служебным удостоверениям, временным и гостевым билетам".

В то же время в решении говорится, что такие меры решено порекомендовать Аппарату ВР к принятию учитывая инцидент с журналистками Юлией Махмуди и Валерией Егоровой.

Сейчас журналисты имеют свободный доступ в кулуары ВР Украины. С внедрением указанных рекомендаций работники СМИ будут лишены возможности общаться и брать комментарии у народных депутатов перед входом в сессионный зал.