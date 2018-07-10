Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 10.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко примет участие в саммите НАТО
Порошенко примет участие в саммите НАТО
Новости: Россия отказала Польше в реконструкции обломков разбившегося самолета
РФ отказала Польше в реконструкции обломков самолета Ту-154М
Новости: Известный итальянский тренер назвал главного фаворита ЧМ-2018
Известный итальянский тренер назвал главного фаворита ЧМ-2018
Новости: Принцесса Шарлотта удивила СМИ своим обращением
Принцесса Шарлотта удивила СМИ своим обращением
X

ГПСУ: Ежесуточно от 9 до 12 тыс украинцев пользуются безвизом с ЕС

Паспорт
06:25 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: zn.ua

Новости Украины: Только в июле этого года была зафиксирована 221 тысяча поездок украинцев в ЕС.

С начала действия безвизового режима с Евросоюзом по конец июня этого года состоялось более 21 миллиона пересечений границы с ЕС гражданами Украины.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

"Анализ трафика украинцев в страны ЕС свидетельствует, что безвизовый режим открыл для украинцев новые возможности и способствовал увеличению количества поездок в Европейский Союз. Так, от начала действия безвиза (11 июня 2017 г - ред.) по конец июня этого года в целом состоялось более 21 миллиона пересечений границы с ЕС гражданами Украины, что на 12% больше, чем за предыдущий аналогичный период", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что начиная с первых дней июня этого года наблюдается стремительный рост количества украинцев, которые отдают предпочтение безвизовым поездкам и следуют в страны ЕС исключительно с биометрическими паспортами без каких-либо отметок. Способствует этому туристический сезон и окончание в паспортах старого образца срока действия виз, которые ранее приходилось оформлять.

По данным ГПСУ, только в июне этого года зафиксировано 221 тысячу поездок украинцев с безвизовым режимом, а это в 2,3 раза больше, чем за первые 30 суток безвиза, когда статистика составила почти 96 тысяч человек.

Сейчас количество граждан, которые пользуются безвизовым режимом, в среднем составляет от 9 тысяч до 12 тысяч человек в сутки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Безвиз, ГПСУ, Граница, ЕС.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Джемилев: Многие украинцы в Крыму стали называть себя русскими Из Афганистана могут вернуть волынянина, попавшего в плен 30 лет назад Названа дата, когда абитуриенты могут подавать документы в вузы

Последние новости

Улыбка до ушей: забавные комиксы о нашей жизни Вот так выглядят самые красивые и успешные афроамериканки (Фото) Какие витамины необходимые для будущей мамы
Сегодня читают
01 Тренер Гассиева: Усик отправится в нокаут или получит травму
02 Вукоевич прокомментировал свое отстранение от работы в сборной Хорватии
03 Шовковский поддержал Виду, выложив новое видео
04 Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон обворожили публику на крестинах принца Луи
05 МИД: украинцев с национальными флагами нельзя называть провокаторами
Новости сегодня
20:01 Франция - Бельгия: онлайн-трансляция матча
19:58 Крушение пассажирского самолета в ЮАР: есть пострадавшие
19:49 Леоненко оценил шансы Ярмоленко заиграть в АПЛ
19:31 Певица Даша Астафьева покоряет Atlas Weekend
19:28 Роналду написал трогательное письмо, в котором объяснил причины ухода из Реала
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены
Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены
Новости: Посол США в Украине оценила политическое отношений США и Крыма
Йованович отметила политические взгляды США на Крым
Новости: Аэропорт в Харькове отказался принять самолет из Египта
Аэропорт в Харькове отказался принять самолет из Египта
Новости: Джамала делится подробностями из семейного отдыха в Турции
Джамала делится подробностями из семейного отдыха в Турции
Добавить комментарий
0