ГПСУ: Ежесуточно от 9 до 12 тыс украинцев пользуются безвизом с ЕС

С начала действия безвизового режима с Евросоюзом по конец июня этого года состоялось более 21 миллиона пересечений границы с ЕС гражданами Украины.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

"Анализ трафика украинцев в страны ЕС свидетельствует, что безвизовый режим открыл для украинцев новые возможности и способствовал увеличению количества поездок в Европейский Союз. Так, от начала действия безвиза (11 июня 2017 г - ред.) по конец июня этого года в целом состоялось более 21 миллиона пересечений границы с ЕС гражданами Украины, что на 12% больше, чем за предыдущий аналогичный период", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что начиная с первых дней июня этого года наблюдается стремительный рост количества украинцев, которые отдают предпочтение безвизовым поездкам и следуют в страны ЕС исключительно с биометрическими паспортами без каких-либо отметок. Способствует этому туристический сезон и окончание в паспортах старого образца срока действия виз, которые ранее приходилось оформлять.

По данным ГПСУ, только в июне этого года зафиксировано 221 тысячу поездок украинцев с безвизовым режимом, а это в 2,3 раза больше, чем за первые 30 суток безвиза, когда статистика составила почти 96 тысяч человек.

Сейчас количество граждан, которые пользуются безвизовым режимом, в среднем составляет от 9 тысяч до 12 тысяч человек в сутки.