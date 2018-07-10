В Украине определили шаги восстановления культурных объектов ЮНЕСКО

Национальная комиссия Украины по делам ЮНЕСКО определила перечень первоочередных мероприятий по защите культурных и образовательных потребностей, пострадавших в результате российской агрессии на востоке Украины и временной оккупации Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"9 июля 2018 года в Министерстве иностранных дел Украины состоялось специальное заседание Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО по вопросу защиты культурных и образовательных потребностей, пострадавших в результате российской агрессии на востоке Украины и временной оккупации Крыма... По результатам заседания Нацкомиссия определила перечень первоочередных мероприятий с целью защиты культурных и образовательных потребностей, пострадавших в результате российской агрессии на востоке Украины и временной оккупации Крыма", - говорится в сообщении.

В перечне указаны, в частности, следующие мероприятия: подготовка реестра движимых и недвижимых памятников и объектов Украины, находящихся в музейных фондах на временно оккупированных территориях Украины, применение механизмов и процедур Конвенции о защите культурных ценностей 1954 года на случай вооруженных конфликтов, обеспечение доступности качественного образования для лиц, находящихся на временно оккупированных территориях, в частности путем развития системы дистанционного обучения, а также для внутренне перемещенных лиц путем развития перемещенных учреждений образования.

"Участники заседания констатировали серьезное ухудшение ситуации в области образования и культуры на временно оккупированных территориях Украины. Отдельное внимание уделили мониторингу состояния объектов культурного наследия на территории временно оккупированного Крыма", - отметили в МИД.

Также бывший генеральный директор Бахчисарайского историко-культурного заповедника Эльмира Аблялимова отдельно подчеркнула реальную угрозу исторической и культурной аутентичности Ханского дворца в результате незаконных так называемых "реставрационных работ" оккупационной власти на этом объекте, который включен в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО.