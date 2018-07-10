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Морпехи обеспечены новыми БТР, но ожидают другую технику

БТР
09:40 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Морпехи ВМС ВСУ уже усилились новыми БТР и танками, ожидают поступления модернизированных БМП и ПТРК.

Процесс пополнения морской пехоты Военно-Морских сил ВСУ новым и модернизированным вооружением и военной техникой продолжается интенсивно, свидетельством чего является поступление в подразделения морпехов новых танков и БТР, и уже до конца года в подразделения поступят противотанковые ракетные комплексы (ПТКР), заявляет командующий морской пехоты ВМС ВСУ генерал-майор Юрий Содоль.

"Постепенно осуществляем перевооружение подразделений морской пехоты новейшими бронетранспортерами БТР-70ДТ. Для наших нужд строят два современных десантно-штурмовых катера "Кентавр". Кроме того, батальон морской пехоты в Бердянске получит модернизированные БМП. (Говоря - ред) О средствах связи, то с началом боевых действий на Востоке страны мы постепенно стали переходить на новые системы связи, а это, собственно, радиостанции серии "Харис". А комплекты спутниковой связи Tooway, радиостанции Motorola используем, как и в остальных подразделениях ВС Украины с 2014 года", - рассказал Ю.Содоль в интервью газете Минобороны Украины "Народная армия".

Командующий морской пехоты отметил, что на вооружении морпехов уже стоят снайперские винтовки нового образца. К тому же подразделения укомплектованы тепловизионными прицелами и модернизированным стрелковым оружием.

"До конца текущего года в подразделения морской пехоты поступят противотанковые ракетные комплексы", - анонсировал Ю.Содоль.

Говоря о решении руководства ВСУ комплектовать подразделения морской пехоты танками Т-80 БВ, командующий морской пехоты отметил очевидность повышения боевой эффективности новых машин в сравнении со стоявшими на вооружении до этого.

"В 2017-м было завершено перевооружение танкового батальона бригады морской пехоты танками Т-80 БВ. Стоит отметить, что танк Т-80БВ в отличие от танка Т-64Б имеет улучшенные характеристики маневренности и скорости. Поэтому их боевая эффективность вполне очевидна. Теперь прорабатываем предложения о введении танковых подразделений и в другие части морской пехоты", - сообщил он.

Также Ю.Содоль рассказал о состоянии и перспективах развития артиллерийских подразделений, входящих в Командование морской пехоты.

"Артиллерия в морской пехоте выполняет весь спектр огневых задач. Особое внимание уделено обороне морского побережья от вторжения с моря. Для этого в нашем распоряжении есть различные артиллерийские системы, как стволовые, так и реактивные. Перспектива развития есть, и она будет заключаться не только в модернизации вооружения. Значительные усилия будут направлены на повышение уровня профессионализма личного состава, улучшение слаженности подразделений", - рассказал командующий.

При этом, по его словам, большую роль будут играть вопросы качественного подхода к организации этих процессов. Начиная от проведения учений и качественного их обеспечения и заканчивая использованием новых современных форм и способов ведения боевых действий, различных тактических приемов, полученных в том числе и при выполнении задач на Востоке Украины.

"Другая новация - техническое переоснащение средств разведки целей и расчетов метеорологических условий. Это позволит уменьшить время осуществления соответствующих расчетов и сделает их максимально точными. Качественные изменения коснулись автоматизации процесса обнаружения, обработки, передачи данных конечному адресату, что значительно расширяет возможности для ведения артиллерийского огня. Еще одним направлением развития является увеличение дальности и мощности выстрелов за счет новых разработок боеприпасов", - проинформировал Ю.Содоль.

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Новости Украины, БТР, ВСУ, Морпехи ВМС ВСУ.
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