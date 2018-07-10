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В МВД рассказали о шагах по интеграции ромов в украинское общество

Рабочая группа по интеграции ромов
23:41 Вт, 10 Июль 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
http://mvs.gov.ua

Новости Украины: В Министерстве внутренних дел Украины с целью обеспечения прав ромов уже организована рабочая группа.

По сообщению пресс-службы министерства, созданная рабочая группа будет заниматься вопросами полноценной интеграции ромского национального меньшинства в украинское общество. 

"Никто в украинском обществе не должен чувствовать себя аутсайдером. Надо создать условия, при которых все смогут полноценно интегрироваться в украинское общество, установить доверительные отношения между человеком и государством. Любые формы дискриминации недопустимы в современной демократической правовой Украине", - сообщила во вторник пресс-служба МВД со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Татьяну Ковальчук. 

Она добавила, что в этом контексте важным является обеспечение фундаментального доступа к правам для лиц цыганской национальности.

"Необходимо урегулировать пробелы в законодательстве и разработать соответствующие алгоритмы взаимодействия для того, чтобы все чувствовали себя безопасно и имели равный доступ к социальным и административным услугам. Мы должны перейти от декларативных намерений к практическим действиям", - сказала Т. Ковальчук.

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Новости Украины, МВД, Меньшинства, Национальные меньшинства, Ромы.
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