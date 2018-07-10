Названа дата, когда абитуриенты могут подавать документы в вузы

МОН подчеркивает необходимость тщательно проверить внесенную информацию перед тем как формировать заявление.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"Речь идет о среднем балле аттестата, который в этом году абитуриенты должны рассчитывать самостоятельно, контактные номера телефонов и загруженные файлы: фото, приложение к аттестату, а также документ о подтверждении регистрации в селе, если поступающий претендует на получение сельского коэффициента. Проверить корректность информации и добавленных файлов обязательно нужно ДО подачи первого заявления на вступление. Только до этого момента абитуриент может самостоятельно изменить внесенные данные. После подачи первого заявления сделать это будет невозможно", - говорится в сообщении.

В МОН отметили, что в предыдущие годы нередкими были случаи, когда абитуриенты загружали в поле для аттестата совсем другие файлы - рецепты пражского торта, фото домашних любимцев, родителей, медицинские справки и тому подобное. Поэтому перед подачей заявления необходимо внимательно проверить, какие именно файлы добавлены в электронный кабинет, и правильно ли указана другая информация.

Одновременно в ведомстве подчеркнули, что необязательно подавать электронные заявления в первый день - прием заявлений продлится более 2 недель до 18 часов 26 июля. Регистрация электронных кабинетов продлится до 18 часов 25 июля.