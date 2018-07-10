Генерал ГПСУ: Наплыв нелегалов увеличился на четверть

За первые шесть месяцев 2018 года за незаконное пересечение границы пограничники задержали 420 нелегальных мигрантов, что почти на 25% больше, чем в 2017 году. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

"Сегодня мы уже наблюдаем увеличение количества незаконных мигрантов на каналах легального въезда. Это, когда потенциальные незаконные мигранты, опираясь на поддержку диаспор, официально выданные документы и другие условно законные пути пытаются попасть в Украину, чтобы потом здесь остаться на нелегальном положении, или дальше незаконно переходить границу в ЕС", - заявил председатель Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал.

В частности, за 6 месяцев этого года в Украине на государственной границе не пропущено более 2 тысяч потенциальных незаконных мигрантов, тогда как в 2017 году количество иностранцев этой категории составила 1,6 тысяч человек. Кроме того, сотрудники ГПСУ в 2018 году за незаконное пересечение границы задержали почти 420 "путешественников" (6 месяцев 2017 — 320), еще более 1 тысячу обнаружили за нарушение правил пребывания в Украине (6 месяцев 2017 года — 810).

"Уже вскоре Украина может столкнуться с проблемой резкого увеличения количества незаконных мигрантов, которые будут пытаться попасть в нашу страну любым законный или незаконным способом", — заявил Цигикал.

Сейчас пограничные службы готовят комплекс мер по предотвращению наплыва нелегалов, пересекающих Украину во время транзита в Европу. В частности, они включают как правовые, так и инженерные решения, начиная от усиления уголовной ответственности для нарушителей государственной границы, усиления охранной стратегии в сфере государственной национальной безопасности и обороны и заканчивая инженерным обустройством границы.