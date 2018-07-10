Две сотни украинских туристов "застряли" в Египте

В международном аэропорту "Киев" им. Сикорского (Жуляны) опять задерживаются рейсы. В частности, в Египет.

Об этом свидетельствует расписание авиарейсов на сайте аэропорта.

Преимущественно задерживаются рейсы авиакомпании SkyUp.

"Рейс из Хургады в Киев отменен, его будет осуществлять другая авиакомпания - Brawo Airways, а рейс из Шарм-эш-Шейха вылетит завтра в 6.00, а прилетит в Киев в 11.30", - прокомментировала ситуацию пресс-секретарь авиакомпании SkyUp.

По ее словам, рейсы отменены или отложены по техническим причинам.

SkyUp уверяет, что все пассажиры, которые не могут вылететь в Украину, обеспечены жильем в Египте и не имеют никаких претензий.

Как сообщалось, аэропорт "Львов" сообщал о задержке четырех рейсов авиакомпании SkyUp. 9 июля было сообщено о задержке рейсов авиакомпании из Хургады (Египет), Тивата (Черногория) во Львов и соответственно задерживаются два рейса из Львова в Египет и Черногорию.

Как сообщалось, с 29 июня сотни украинских туристов были заблокированы в аэропортах нескольких стран. По несколько часов, а то и суток люди ожидали в аэропортах Туниса, Албании, Грузии, а также в аэропорту "Киев". Задержки произошли из-за авиакомпании Bravo Airways, которая объяснила задержки рейсов на несколько суток невыплатой средств туроператором. Последний свою вину не признал.