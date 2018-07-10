Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 10.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко примет участие в саммите НАТО
Порошенко примет участие в саммите НАТО
Новости: Россия отказала Польше в реконструкции обломков разбившегося самолета
РФ отказала Польше в реконструкции обломков самолета Ту-154М
Новости: Известный итальянский тренер назвал главного фаворита ЧМ-2018
Известный итальянский тренер назвал главного фаворита ЧМ-2018
Новости: Принцесса Шарлотта удивила СМИ своим обращением
Принцесса Шарлотта удивила СМИ своим обращением
X

Две сотни украинских туристов "застряли" в Египте

Смотрите фото (3)
Аэропорт "Киев"
15:39 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Около 200 украинских туристов уже более суток не могут вылететь из египетского Шарм-эль-Шейха во Львов.

В международном аэропорту "Киев" им. Сикорского (Жуляны) опять задерживаются рейсы. В частности, в Египет.

Об этом свидетельствует расписание авиарейсов на сайте аэропорта.

Преимущественно задерживаются рейсы авиакомпании SkyUp.

"Рейс из Хургады в Киев отменен, его будет осуществлять другая авиакомпания - Brawo Airways, а рейс из Шарм-эш-Шейха вылетит завтра в 6.00, а прилетит в Киев в 11.30", - прокомментировала ситуацию пресс-секретарь авиакомпании SkyUp.

По ее словам, рейсы отменены или отложены по техническим причинам.

SkyUp уверяет, что все пассажиры, которые не могут вылететь в Украину, обеспечены жильем в Египте и не имеют никаких претензий.

ГПСУ: Ежесуточно от 9 до 12 тыс украинцев пользуются безвизом с ЕС

Как сообщалось, аэропорт "Львов" сообщал о задержке четырех рейсов авиакомпании SkyUp. 9 июля было сообщено о задержке рейсов авиакомпании из Хургады (Египет), Тивата (Черногория) во Львов и соответственно задерживаются два рейса из Львова в Египет и Черногорию.

Как сообщалось, с 29 июня сотни украинских туристов были заблокированы в аэропортах нескольких стран. По несколько часов, а то и суток люди ожидали в аэропортах Туниса, Албании, Грузии, а также в аэропорту "Киев". Задержки произошли из-за авиакомпании Bravo Airways, которая объяснила задержки рейсов на несколько суток невыплатой средств туроператором. Последний свою вину не признал.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, SkyUp, Авиакомпания Bravo Airways, Египет, Киев, Междунарождный аэропорт Киев, Рейс из Шарм-эш-Шейха, Украинцы.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Из Афганистана могут вернуть волынянина, попавшего в плен 30 лет назад Названа дата, когда абитуриенты могут подавать документы в вузы ФСБ в Крыму обыскивает преимущественно крымских татар

Последние новости

Какие витамины необходимые для будущей мамы Ходатайство Савченко об отводе судьи признано необоснованным "Джеку Воробью" предъявляют обвинение за избиение коллеги
Сегодня читают
01 Тренер Гассиева: Усик отправится в нокаут или получит травму
02 Вукоевич прокомментировал свое отстранение от работы в сборной Хорватии
03 Шовковский поддержал Виду, выложив новое видео
04 Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон обворожили публику на крестинах принца Луи
05 МИД: украинцев с национальными флагами нельзя называть провокаторами
Новости сегодня
19:49 Леоненко оценил шансы Ярмоленко заиграть в АПЛ
19:31 Певица Даша Астафьева покоряет Atlas Weekend
19:28 Роналду написал трогательное письмо, в котором объяснил причины ухода из Реала
19:25 В Минздраве назвали пляжи Украины, где опасно купаться
19:22 "Динамо" объявило о трансфере бразильского защитника
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены
Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены
Новости: Посол США в Украине оценила политическое отношений США и Крыма
Йованович отметила политические взгляды США на Крым
Новости: Аэропорт в Харькове отказался принять самолет из Египта
Аэропорт в Харькове отказался принять самолет из Египта
Новости: Джамала делится подробностями из семейного отдыха в Турции
Джамала делится подробностями из семейного отдыха в Турции
Добавить комментарий
0