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В Украине начинается бесплатная вакцинация от кори

Вакцинация
15:48 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: из открытых источников

Новости Украины: Ульяна Супрун напомнила взрослым о необходимости вакцинации от кори.

Взрослые, которые относятся к группам риска, - студенты, военные, правоохранители, медицинские и педагогические работники - смогут получить бесплатные прививки от кори.

Об этом и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун написала на своей странице в Facebook.

"Начинаем бесплатную вакцинацию от кори взрослых - тех, кто еще не получил прививки и относится к группам повышенного риска. Обратите внимание, особенно, если вы или ваши знакомые работают в сферах здравоохранения, образования, привлеченные к Операции объединенных сил или являются студентами. ...Если вы среди этих групп риска, в вашем коллективе произошла вспышка кори и у вас нет прививки - обращайтесь к своему семейному врачу или терапевту. Это может быть специалист, которого вы выбрали во время кампании "Врач для каждой семьи" или тот, у кого вы пока лечитесь по месту регистрации", - написала Супрун.

Среди групп риска, могут получить прививки бесплатно, работники учреждений здравоохранения (медики и немедицинские работники), образовательных заведений, Министерства внутренних дел, Министерство обороны, СБУ, Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Управления государственной охраны и студенты.

Супрун отметила, что постепенно увеличивается охват прививкой против кори детей, как тех, которые получают вакцинацию впервые, так и тех, кто в свое время пропустил прививку от кори, паротита, краснухи (КПК) в соответствии с календарем вакцинации.

Впрочем, по словам главы Минздрава, незащищенными остается и большое количество взрослых. В течение 2018 года украинцы, которые есть в группах риска и в их коллективе кто-то заболел корью, могут вакцинироваться бесплатно (Приказ МЗ Украины № 1216).

По данным ЦОС, с начала года корью заболели 24 027 людей – 9 682 взрослых и 14 345 детей. Всего с начала года от осложнений кори умерли двенадцать человек: восемь детей и четверо взрослых.

По состоянию на 27 июня 2018 года в Украине имеются 852 тысячи доз вакцин КПК (корь, паротит, краснуха).

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Новости Украины, Вакцинация, Вакцинация от кори, Корь, Минздрав, Ульяна Супрун.
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