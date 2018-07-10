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Известные режиссеры и актеры Польши читают Сенцова

Книги Сенцова
16:21 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Известные польские кинематографисты поддержали украинского политзаключенного в России Олега Сенцова, читая на камеру его рассказ "Пес".

В проекте приняли участие всемирно известный польский киноактер Даниэль Ольбрыхский, актер и директор Польского театра Анджей Северин и польская актриса Александра Поплавская, сообщает Сulture.pl.

"О Сенцове зачастую говорят как о политическом заключенном. Мы хотели также показать его творчество. Поэтому мы перевели на польский и английский языки его избранные рассказы, чтобы поделиться этим с широкой аудиторией", - отметил по этому поводу журналист проекта Сulture.pl Евгений Климакин.

 

Перевод рассказа "Пес" на польский язык сделала известная польская активистка Катажина Химяк.

Как известно, Сенцов объявил голодовку 14 мая - перед Чемпионатом мира по футболу, который проходит в России - с требованием освободить всех украинцев-политзаключенных Кремля.

В Берлине прошла акция в поддержку Сенцова

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, приговорив Кольченко к 10, а Сенцова – к 20 годам лишения свободы.

Всего в России и аннексированном Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных, среди них и журналиста Укринформа Романа Сущенко, которого в РФ приговорили к 12 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж.

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Новости Украины, Даниэль Ольбрыхский, Европа, Катажина Химяк, Книги Олега Сенцова, Олег Сенцов, Россия, Чемпионат мира по футболу.
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