Известные режиссеры и актеры Польши читают Сенцова

В проекте приняли участие всемирно известный польский киноактер Даниэль Ольбрыхский, актер и директор Польского театра Анджей Северин и польская актриса Александра Поплавская, сообщает Сulture.pl.

"О Сенцове зачастую говорят как о политическом заключенном. Мы хотели также показать его творчество. Поэтому мы перевели на польский и английский языки его избранные рассказы, чтобы поделиться этим с широкой аудиторией", - отметил по этому поводу журналист проекта Сulture.pl Евгений Климакин.

Перевод рассказа "Пес" на польский язык сделала известная польская активистка Катажина Химяк.

Как известно, Сенцов объявил голодовку 14 мая - перед Чемпионатом мира по футболу, который проходит в России - с требованием освободить всех украинцев-политзаключенных Кремля.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, приговорив Кольченко к 10, а Сенцова – к 20 годам лишения свободы.

Всего в России и аннексированном Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных, среди них и журналиста Укринформа Романа Сущенко, которого в РФ приговорили к 12 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж.