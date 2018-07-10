В Минздраве назвали пляжи Украины, где опасно купаться

Полный список опасных пляжей обнародован на сайте Министерства здравоохранения.

"114 украинских пляжей и рекреационных зон не рекомендуются для купания, так как в них зафиксировано микробное загрязнение (лактопозитивные кишечные палочки)", - говорится в сообщении.

Так, в Киеве не рекомендуется, согласно информации ЦОС, купаться на 10 пляжах:

- пляж "Детский", Гидропарк - на острове Предместная слободка, Днепровский р-н, р. Днепр;

- пляж "Предместная слободка", Гидропарк - на острове Предместная слободка, Днепровский р-н, р. Днепр;

- пляж "Золотой", Гидропарк - на острове Предместная слободка, Днепровский р-н, р. Днепр;

- пляж "Венеция", Гидропарк - на острове Долобецкий, Днепровский р-н, р. Днепр;

- пляж "Молодежный", Гидропарк - на острове Долобецкий, Днепровский р-н, р. Днепр;

- пляж "Центральный", Гидропарк - на острове Труханов, Днепровский р-н, р. Днепр;

- пляж "Веселка", Днепровский р-н, р. Днепр;

- пляж "Радуга", ж/м "Березняки", Днепровский р-н, оз.Радуга;

- пляж "Тельбин", ж/м "Березняки", Днепровский р-н, оз.Тельбин;

- пляж "Черторый", Деснянский р-н - ПКиО Дружбы народов, озеро "Черторый", р. Днепр.

В Херсонской области не рекомендуется купаться на пляжи общего пользования в г. Скадовск. В г. Николаев не рекомендуется отдыхать на пляже "Прибой". По черноморскому побережью Одесской области пляжи с превышением микробного загрязнения не выявлены.

Подробная карта с указанием пляжей и рекреационных зон, где выявлено превышение микробного загрязнения, размещенная на сайте Центра общественного здоровья.

Как сообщалось, по состоянию на 9 июля коммунальное предприятие "Плесо" не рекомендует купаться на всех 13 пляжах столицы. Это обусловлено общей международной нормой, согласно которой после дождя от 48 часов до 72 часов купаться не рекомендуется.