В Киеве попрощались с Левком Лукьяненко

Левко Лукьяненко был человеком непреклонным и бескомпромиссным в борьбе за независимость Украины, в то же время он был чрезвычайно человечен, и конфликтовать с ним даже в суровых условиях лагерей было крайне сложно.

Так о нем вспоминали те, кто пришел попрощаться с украинским диссидентом, политиком, Героем Украины, автором Акта провозглашения независимости Украины, в своих выступлениях на церемонии прощания и в беседах с журналистами в клубе Кабинета министров.

"Я счастлив тем, что мне пришлось близко знать этого человека", - сказал бывший политзаключенный, сокамерник Левка Лукьяненко и Василия Стуса - Василий Овсиенко.

Он рассказал, что в 1982-84 годах вместе с Лукьяненко находился в лагере в селе Кучино Пермской области на Урале.

Он напомнил, что после отбывания наказания они возобновили Украинскую Хельсинскую группу, которая быстро переросла в политическую партию, - 29 апреля 1990 года провели учредительное собрание, которое стало учредительным съездом Украинской республиканской партии, которую Лукьяненко и возглавил. А в последнее время они заботились о том, чтобы сохранить память о политзаключенных.

Иосиф Зисельс, руководитель Конгресса национальных общин Украины, бывший политзаключенный, член Украинской Хельсинской группы, рассказал журналистам, что они с Лукьяненко сидели в лагерях в одно время, но в разных местах.

"Я знал о нем, он - обо мне как одном из новых членов Хельсинской группы... Я очень ценил то, что он знает обо мне. Потом, когда это наконец окончилось - тюрьмы и лагеря, - мы с ним познакомились ближе. Работали в Украинском Хельсинском союзе, он был очень активным", - рассказал бывший политзаключенный.

Зисельс подчеркнул: Лукьяненко был гигантом духа, большим человеком, большим борцом за свободу Украины.

"Я вижу на некоторых людях знак Бога - что Бог положил на них свою руку при рождении и дал им силы выдержать те испытания, которые им выпадают на жизнь. Он был очень сильным человеком. Возможно, это в разговоре с ним не так проявлялось, но те, кто знал, что он выдержал на своем веку, это видели. Впервые его посадили еще в 1961 году. То есть, его путь - огромный, к независимости - 30 лет. Из них он был на свободе очень мало. Он все это выдержал, не каждый это выдерживает. И некоторые, которые выдержали, немного отходят от борьбы. А он сразу включился в дальнейшую борьбу - строительства государства. И это очень важно. Он не останавливался, и таким был до последнего дня своей жизни", - рассказал Зисельс.

Известный поэт, политический деятель, один из организаторов Народного Руха Украины Дмитрий Павлычко говорил о Лукьяненко как о блестящем историке, юристе, интеллектуале.

"Его партия - это был украинский народ. Левко Лукьяненко был не просто патриотом, он был интеллектуальным человеком, писателем, мы должны прочитать его 13 томов, которые остались нам. Поскольку его жизнь - это была борьба, все время борьба против порабощения украинского народа Московщиной, Россией. До самого конца", - подчеркнул Павлычко.

Его коллега по писательскому цеху, бывший народный депутат Владимир Яворивский в первую очередь отметил относительно Акта провозглашения независимости Украины, что "именно этот документ, написанный рукой Левка Лукьяненко, стал уникальным, спасительным для Украины".

Диссидент, политический деятель Богдан Горынь рассказал о том, как встречался с Лукьяненко в больнице "Феофания", где они были в соседних корпусах.

"...Мы пробеседовали около часа на все темы, в том числе и о выборах, и о путинской агрессии, и о недальновидных политиках, которые вдруг считают, что можно уговорить Путина, апеллируя к Будапештскому меморандуму, и таким образом достичь мира. Левко Лукьяненко сказал: "Нет. У меня другие ключи, как достичь мира и отобрать забранные у нас насильственно территории. Есть два главных варианта: продолжать санкции до тех пор, пока наконец экономически полностью отощает путинская Россия; а второй - делать все, чтобы поддерживать колониальные народы РФ, поскольку должен произойти еще один распад России", - процитировал Лукьяненко Горынь.

А когда 6 июля он пришел опять, то, по его словам, в палате Лукьяненко уже не застал, тот был в реанимации.

"И вот я возле Левка Лукьяненко. Очень печальное было у меня впечатление - видеть человека, который прощается с жизнью", - с болью сказал он.