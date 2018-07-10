Суд о расстреле активистов Майдана объявил перерыв

Святошинский районный суд Киева 12 июля продолжит рассмотрение уголовного производства по обвинению 5 бывших бойцов спецподразделения МВД Украины "Беркут" в убийстве активистов Майдана в феврале 2014 года.

Об этом сообщает пресс-центр судебной власти.

"Святошинский районный суд города Киева доводит до сведения общественности и участников процесса, что 10 июля 2018 года по делу объявлен перерыв до 11:00 30 минут 12 июля 2018", - говорится в сообщении.

Сегодня по делу суд присяжных продолжил допрос потерпевших и ознакомление с доказательствами.

Как сообщалось, в мае 2015 Святошинский суд начал рассмотрение по существу дела против пяти экс-беркутовцев: Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. Их обвиняют в расстреле активистов Майдана на улице Институтской в Киеве в феврале 2014 года.

Пяти бывшим беркутовцам инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и нанесение телесных повреждений активистам Майдана.