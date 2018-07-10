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Суд о расстреле активистов Майдана объявил перерыв

Суд
22:25 Вт, 10 Июль 2018 Телеграф
УНН
Фото: Twitter

Новости Украины: Суд продолжит рассмотрение дела об убийстве активистов Майдана 12 июля.

Святошинский районный суд Киева 12 июля продолжит рассмотрение уголовного производства по обвинению 5 бывших бойцов спецподразделения МВД Украины "Беркут" в убийстве активистов Майдана в феврале 2014 года.

Об этом сообщает пресс-центр судебной власти.

"Святошинский районный суд города Киева доводит до сведения общественности и участников процесса, что 10 июля 2018 года по делу объявлен перерыв до 11:00 30 минут 12 июля 2018", - говорится в сообщении.

Сегодня по делу суд присяжных продолжил допрос потерпевших и ознакомление с доказательствами.

Как сообщалось, в мае 2015 Святошинский суд начал рассмотрение по существу дела против пяти экс-беркутовцев: Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. Их обвиняют в расстреле активистов Майдана на улице Институтской в Киеве в феврале 2014 года.

Пяти бывшим беркутовцам инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и нанесение телесных повреждений активистам Майдана.

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Новости Украины, Беркут, Дело Майдана, Расстрелы на Майдане, Святошинский районный суд.
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