В Лиссабоне прошла акция с требованием освободить Олега Сенцова
Новости Украины: Украинские активисты в Лиссабоне в очередной раз провели акцию освободите Олега Сенцова, ранние активисты уже обращались к президенту Португалии.
Украинские активисты в Лиссабоне провели во вторник очередную акцию с требованием освобождения украинских политических заключенных в России и оккупированном Крыму.
Об этом сообщил председатель Союза украинцев в Португалии Павел Садоха в Facebook.
"Ранее украинские активисты обращались к президенту Португалии - Марсела Ребелу Соуза с просьбой поднять вопрос освобождения Олега Сенцова и других украинских заключенных, когда он ездил поддерживать сборную Португалии на чемпионате по футболу в Московии и имел встречу с диктатором Путиным", - сообщил Садоха.
Он также отметил, что ни один комментарий после визита в Москву президент Португалии не сделал.
В Берлине прошла акция в поддержку Сенцова
"Своей акцией украинские активисты в Португалии еще раз хотят напомнить, что "Безразличие убивает!" - подчеркнул украинский активист.
Как известно, в июне украинские активисты в Лиссабоне призвали президента Португалии Марсела Ребелу де Соуза обсудить в Москве вопрос освобождения Олега Сенцова и других 70-т украинских политических заключенных.