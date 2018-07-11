В Лиссабоне прошла акция с требованием освободить Олега Сенцова

Украинские активисты в Лиссабоне провели во вторник очередную акцию с требованием освобождения украинских политических заключенных в России и оккупированном Крыму.

Об этом сообщил председатель Союза украинцев в Португалии Павел Садоха в Facebook.

"Ранее украинские активисты обращались к президенту Португалии - Марсела Ребелу Соуза с просьбой поднять вопрос освобождения Олега Сенцова и других украинских заключенных, когда он ездил поддерживать сборную Португалии на чемпионате по футболу в Московии и имел встречу с диктатором Путиным", - сообщил Садоха.

Он также отметил, что ни один комментарий после визита в Москву президент Португалии не сделал.

"Своей акцией украинские активисты в Португалии еще раз хотят напомнить, что "Безразличие убивает!" - подчеркнул украинский активист.

Как известно, в июне украинские активисты в Лиссабоне призвали президента Португалии Марсела Ребелу де Соуза обсудить в Москве вопрос освобождения Олега Сенцова и других 70-т украинских политических заключенных.