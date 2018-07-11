На Донбассе снизилось число жертв среди мирного населения

ОБСЕ отмечает двукратное сокращение числа жертв среди мирного населения на Донбассе в 2018 году, призывает стороны конфликта к скорейшему разведению сил и средств.

Как заявил журналистам спецпредставитель ОБСЕ на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске Мартин Сайдик, "сокращение числа жертв среди гражданского населения в этом году более чем в два раза по сравнению с прошлым годом не означает, что страдания людей, проживающих в зоне конфликта, уменьшились".

"В этой связи подтверждение приверженности прекращению огня должно также сопровождаться выполнением целого комплекса конкретных действий, в частности, отводом тяжелого вооружения, разведением сил и средств, а также работами по разминированию", - сказал он.

Ранее М.Сайдик сообщил, что в ОБСЕ удовлетворены результатами "урожайного перемирия" на Донбассе.

По его словам, "две недели назад Трехсторонняя контактная группа подтвердила приверженность всеобъемлющему устойчивому и бессрочному режиму прекращения огня, начиная с 1 июля".