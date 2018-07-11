"Застрявшие" украинцы в Турции возвращаются домой

Из аэропорта города Анталия вылетает первый самолет с украинскими гражданами, которые не смогли вовремя вернуться на родину из-за разногласий между авиаперевозчиком и туроператором.

Об этом в комментарии сообщил начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич.

"Консул сообщает, что завершается регистрация на рейс DM/SSV "2362" из Анталии в Киев, которым также будут перевезены пассажиры, которые должны были лететь в Винницу и Кривой Рог", - сказал Кирилич.

Дипломат уточнил, что этим самолетом должен лететь 168 пассажиров.

"Следующий рейс планируется в 01:30", - добавил он.

Как сообщалось, сегодня по состоянию на 16:00 четыре рейса с 543 украинцами на борту не смогли вовремя вылететь из Турции в Украину из-за разногласий между авиаперевозчиком и туроператором. Из осведомленных источников стало известно, что речь идет об авиакомпании "Анда Эйр".