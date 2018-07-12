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В Украине ожидается ухудшение погоды, объявлено штормовое предупреждение

Фонтан
09:52 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Укргидрометцентр предупреждает о сильных дождях, грозах и шквалах 12 июля в большинстве областей.

"12 июля в большинстве областей, грозы; днем в Прикарпатье и Закарпатье местами сильные дожди, в западных, центральных и восточных областях местами шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении Укргидрометцентра.

В южных регионах осадков не прогнозируется, столбики термометров днем покажут до 34° тепла.

Ночью температура воздуха ожидается 14−22° тепла, днем 23−34°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

В Киеве ожидается дождливая погода, возможны грозы. Температура ночью 17−19°, днем - 26−28°.

Во Львове в среду тоже обещают осадки. Ночью столбики термометров покажут 14−16° тепла, днем - 23−25°.

В Одессе осадков не предвидится. Ночью воздух прогреется до 19−21° тепла, днем - 30−32°.

В Днипре 12 июля осадки ожидаются в ближайшие сутки. Температура ночью 18−20° тепла, днем - 30−32°.

В Харькове прогнозируются дожди, возможны грозы. Температура ночью прогнозируется 18−20°, днем 30−32° тепла.

В Карпатах в ближайшие сутки ожидаются осадки. Температура ночью 14−16°, днем - 23−27° тепла.

Прогноз погоды в Украине на 12 июля: жара, но пройдут кратковременные дожди

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, синоптики прогнозируют шквалы 15-20 м/с в Ривненской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях.

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Новости Украины, Дожди, Жара, Украина, Ухудшение погоды, Шквалы, Штормовое предупреждение.
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