В сентябре пройдут Дни добрососедства Польши и Украины

В Закарпатской области в сентябре пройдет украинско-польские Дни добрососедства. Предварительную программу мероприятия обсудили глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль и Генеральный консул Республики Польша во Львове Рафал Вольски сегодня, 12 июля, передает пресс-служба администрации Закарпатья.

Как сообщается, двухдневное мероприятие пройдет как на украинской, так и на польской территории, на общем участке границы Лубня - Волосате, 14 и 15 сентября.

Так, на польской территорри будет проведена международная конференция, ряд панельных встреч и обсуждение программ сотрудничества. В Закарпатской области планируют провести праздник дружбы Украины и Польши. Кроме того, в рамках мероприятия запланировано подписание ряда договоренностей о проведении Закарпатьем и Подкарпатским воеводством совместных мероприятий в сферах экономики, образования и культуры. В последний раз подобное мероприятие проводилось в 2002 году.