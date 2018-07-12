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В сентябре пройдут Дни добрососедства Польши и Украины

Геннадий Москаль и Рафал Вольски
22:37 Чт, 12 Июль 2018 Телеграф
112.ua
Фото: carpathia.gov.ua

Новости Украины: На территории Украины и Польши пройдет ряд мероприятий в рамках Дней добрососедства, на которых стороны договорятся о совместных проектах.

В Закарпатской области в сентябре пройдет украинско-польские Дни добрососедства. Предварительную программу мероприятия обсудили глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль и Генеральный консул Республики Польша во Львове Рафал Вольски сегодня, 12 июля, передает пресс-служба администрации Закарпатья.

Как сообщается, двухдневное мероприятие пройдет как на украинской, так и на польской территории, на общем участке границы Лубня - Волосате, 14 и 15 сентября.

Так, на польской территорри будет проведена международная конференция, ряд панельных встреч и обсуждение программ сотрудничества. В Закарпатской области планируют провести праздник дружбы Украины и Польши. Кроме того, в рамках мероприятия запланировано подписание ряда договоренностей о проведении Закарпатьем и Подкарпатским воеводством совместных мероприятий в сферах экономики, образования и культуры. В последний раз подобное мероприятие проводилось в 2002 году.

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Новости Украины, Геннадий Москаль, Дни добрососедства, Закарпатская область, Польша, Рафал Вольски, Украина.
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