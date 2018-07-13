В Таллинне пикетировали посольство РФ в поддержку Сенцова

В четверг эстонские активисты, в том числе представители украинской диаспоры пикетировали посольство РФ в поддержку требования Олега Сенцова об освобождении украинских политзаключенных в России.

Главными и чаще всего повторяющимися лозунгами пикета были "Свободу политзаключенным", "Free Sentsov". Также звучали лозунги "Руки прочь от Донбасса!", "Крым - это Украина", "Рашизм не пройдет", "Совет – нет! Свобода – да!".

Пикет напротив посольства России в Таллинне проходил под эстонскими и украинскими флагами, с большими плакатами "Stop Putin – Stop War", "Putin is Evil", "Свободу Сенцову! Свободу Сущенко! Свободу украинским политзаключенным!". Пикетирование проходило в рабочее время, с 16:00 до 17:00. В нем принимали участие 7 активистов.