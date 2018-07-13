В Одесскую область приехали отдыхать более 400 детей из Донбасса

Из Донецкой области 418 ребятишек будут проходить курс оздоровления в ООО Курортное объединение "Солнечный берег" в Одесской области.

Об этом в четверг сообщили в Департаменте семьи, молодежи и спорта Донецкой военно-гражданской облгосадминистрации.

"418 ребятишек Донецкой области отправились на оздоровление в ООО Курортное объединение "Солнечный берег" (Одесская обл. пгт. Сергеевка)", - говорится в сообщении.

В ОГА уточнили, что 11 июля из города Мариуполь и 12 июля из города Константиновки организованно отбыли в Одесскую область 418 детей, требующих особого социального внимания и поддержки, в том числе 158 детей, проживающих в населенных пунктах, расположенных на линии соприкосновения.