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В Одесскую область приехали отдыхать более 400 детей из Донбасса

Отдых на море
04:58 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: На протяжении 21 дня дети будут принимать участие в соревнованиях и играх на побережье моря, футбольных матчах, экскурсиях и тому подобное.

Из Донецкой области 418 ребятишек будут проходить курс оздоровления в ООО Курортное объединение "Солнечный берег" в Одесской области.

Об этом в четверг сообщили в Департаменте семьи, молодежи и спорта Донецкой военно-гражданской облгосадминистрации.

"418 ребятишек Донецкой области отправились на оздоровление в ООО Курортное объединение "Солнечный берег" (Одесская обл. пгт. Сергеевка)", - говорится в сообщении.

В ОГА уточнили, что 11 июля из города Мариуполь и 12 июля из города Константиновки организованно отбыли в Одесскую область 418 детей, требующих особого социального внимания и поддержки, в том числе 158 детей, проживающих в населенных пунктах, расположенных на линии соприкосновения.

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Все по теме:

Новости Украины, Дети, Донбасс, Донецкая область, Оздоровление.
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