"Евробляхеры" под Радой попытались остановить сына Порошенко
Новости Украины: В Киеве участники акции протеста попытались перекрыть проход сыну президента Украины Алексею Порошенко.
В центре Киева участники акции протеста заставляли нардепов возвращаться в здание Рады и голосовать за закон о растаможке автомобилей с иностранной регистрацией.
В поле зрения протестующих под парламентом "евробляхеров" попал и сын президента Украины Алексей Порошенко. Как можно увидеть на записи, протестующие увидели Порошенко-младшего и попытались перекрыть ему проход.
Также они спрашивали, почему Рада сегодня не рассматривала "их" закон.
Напомним, 12 июля возле Верховной Рады протестующие с фаерами попытались заблокировать депутатам выход из здания парламента. В некоторых местах происходила потасовка между протестующими и желающими выйти из Рады.
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Отметим, в четверг в повестке дня были вопросы, связанные с урегулированием ситуации с машинами на "евробляхах", но парламент не дошел до рассмотрения этих вопросов.