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"Евробляхеры" под Радой попытались остановить сына Порошенко

Акция под Радой
10:58 Сегодня Телеграф
Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Киеве участники акции протеста попытались перекрыть проход сыну президента Украины Алексею Порошенко.

В центре Киева участники акции протеста заставляли нардепов возвращаться в здание Рады и голосовать за закон о растаможке автомобилей с иностранной регистрацией.

В поле зрения протестующих под парламентом "евробляхеров" попал и сын президента Украины Алексей Порошенко. Как можно увидеть на записи, протестующие увидели Порошенко-младшего и попытались перекрыть ему проход.

Также они спрашивали, почему Рада сегодня не рассматривала "их" закон.

Напомним, 12 июля возле Верховной Рады протестующие с фаерами попытались заблокировать депутатам выход из здания парламента.  В некоторых местах происходила потасовка между протестующими и желающими выйти из Рады.

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Отметим, в четверг в повестке дня были вопросы, связанные с урегулированием ситуации с машинами на "евробляхах", но парламент не дошел до рассмотрения этих вопросов.

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Новости Украины, Акция протеста, Алексей Порошенко, Евробляхеры, Киев, Сын президента Украины.
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