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Безработные украинцы получили денежную помощь на открытие бизнеса

Деньги
12:27 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Проект Минсоцполитики "Рука помощи" предоставила безработным украинцам 12 млн гривен финансовой помощи на открытие собственного дела.

Государство в рамках проекта Минсоцполитики "Рука помощи", который распространяется на безработных малообеспеченных граждан и переселенцев, предоставило украинцам 12 млн гривен финансовой помощи на открытие собственного дела.

"Количество желающих начать собственное дело среди членов малообеспеченных семей и переселенцев превысило 600 человек. Из них, по состоянию на 1 июля, 176 уже подготовили и защитили бизнес-планы. Общая сумма возвратной финансовой помощи (микрокредитов), которые выделили украинцам, достигла почти 12 млн гривен", — говорится в сообщении Минсоцполитики.

Отмечается, что 81 участник проекта выбрал бизнес в сфере услуг — это ветеринарная, издательская деятельность, строительство, ремонт автомобилей, косметологические, парикмахерские, токарные, туристические услуги, организация отдыха для детей. Второе по популярности место занимает сельское хозяйство — развивать бизнес в этом направлении решил 41 участник. Еще 29 человек занимаются производством. Большинство из них производит продукты питания, мебель, обувь и одежду. Только 25 участников выбрали розничную торговлю.

Как уточнили в Минсоцполитики, размер беспроцентного микрокредита на одного человека в 2018 году составляет до 70 тыс. гривен, в зависимости от бизнес-плана. На эти средства приобретаются материалы и оборудование для новоиспеченных предпринимателей.

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Предприниматели участники платят налоги — сегодня в ПФУ уплачено уже 0,5 млн грн, а также становятся работодателями — бывшие безработные создали 23 официальных рабочих места.

С мая 2018 года участие в проекте могут принимать работающие предприятия малого и среднего бизнеса. В течение двух месяцев 24 предпринимателя в трех пилотных областях подготовили и защитили бизнес-планы расширения: государство предоставит им возвратную финансовую помощь на закупку оборудования и материалов при условии создания новых рабочих мест для участников проекта, или ветеранов АТО, которые ищут работу. Утвержденные на 1 июля бизнес-планы предусматривают создание 48 новых рабочих мест.

Для тех участников, которые не хотят открывать собственное дело, проект предлагает разнообразные варианты трудоустройства. Так, 1307 малообеспеченных и переселенцев уже нашли постоянную работу при содействии центров занятости. Еще более 750 человек приняли участие во временных оплачиваемых работах в пользу своих общин.

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Новости Украины, Безработные, Минсоцполитика, Минсоцполитика Рука помощи, Рука помощи, Украина, Украинцы.
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