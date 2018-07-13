Минобороны: на службу в армию принято 17 тыс. контрактников

В частности, замминистра обороны по вопросам евроинтеграции Анатолий Петренко сообщил, что в апреле - мае 2018 года был проведен призыв граждан Украины на срочную военную службу, во время которого в ряды ВСУ и других военных формирований призвали и направили 15 тыс. 190 человек.

По словам А.Петренко, наращен оперативный резерв ВСУ, который в настоящее время составляет более 158 тыс. человек, из них около 122 тыс. человек - резерв первой очереди.

"С начала года осуществлена подготовка более 6 тыс. военнообязанных оперативного резерва первой очереди и более 50 тыс. - второй очереди", - отметил он.

В этом контексте замминистра обороны сообщил об успешном проведении в конце июня текущего года на Гончаровском полигоне в Черниговской области первых экспериментальных тактических учений по территориальной обороне "Северная крепость – 2018".

"Во время этих учений 3,7 тыс. резервистов второй очереди отрабатывали основные задачи подразделений территориальной обороны", - подчеркнул А.Петренко.