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Мать Кольченко на одиночном пикете в Крыму поздравила политзаключенного Сенцова

Лариса Кольченко
23:36 Пт, 13 Июль 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: Соцсети

Новости Украины: Мать Александра Кольченко поздравила с днем рождения политзаключенного Олега Сенцова.

Лариса Кольченко, мать украинского политзаключенного Александра Кольченко, который незаконно удерживается в РФ, в одиночном пикете в Симферополе поздравила украинского режиссера Олега Сенцова с Днем рождения.

Об этом сообщила мать бывшего политзаключенного Геннадия Афанасьева, обменянного в 2016 году, Ольга Афанасьева в Facebook.

"Моя боевая подруга Лариса Кольченко в одиночном пикете в Симферополе: С днём рождения, Олег Сенцов! Пора домой! #FreeSentsov", - написала она.

Как известно, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния задержали в оккупированном Крыму 10 мая 2014. В России Сенцову предъявлены обвинения в подготовке терактов, его приговорили к 20 годам лишения свободы. 14 мая режиссер объявил бессрочную голодовку с требованием освобождения всех украинских политзаключенных.

Сегодня Олегу Сенцову исполняется 42 года. Четыре из них он провел в застенках РФ. Всего в России и аннексированном Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных, среди них и журналист Укринформа Роман Сущенко, которого в РФ приговорили к 12 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж.

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Новости Украины, Крым, Общество, Олег Сенцов, Политзаключенные, Политика, Украина.
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