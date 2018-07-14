НАБУ обжаловало закрытие "дела рюкзаков"

Национальное антикоррупционное бюро обжаловало закрытие уголовного производства в так называемом "деле рюкзаков", в которой фигурантами являются сын министра внутренних дел Арсена Авакова и его экс-заместитель. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба НАБУ, передает УНН.

"13 июля 2018 года Национальное антикоррупционное бюро направило в САП жалобу на постановление прокурора Василия Кричуна о закрытии уголовного производства в части подозрения экс-заместителя министра внутренних дел и физического лица-близкого родственника главы МВД, которые, по мнению детективов НАБУ, причастны к хищению 14,5 млн грн при закупке рюкзаков для нужд Национальной гвардии", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по состоянию на 18:00 13 июля Специализированной антикоррупционной прокуратурой так и не было предоставлено материалов, подтверждающих правовые основания прекращения производства в отношении двух ключевых подозреваемых по делу. Жалобу адресовано высшему по должности прокурору, а именно Руководителю САП. Согласно УПК, Назар Холодницкий должен рассмотреть данную жалобу и принять решение в течение трех дней с момента его получения. Таким образом, к концу следующей недели общественность будет иметь возможность услышать его персональную позицию относительно обоснованности решения его подчиненного.

"Со своей стороны НАБУ не понимает этого решения и пока САП не предоставила ни одного документа, который бы помог данное решение понять", - отметили в НАБУ.

Напомним, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подтвердил закрытие уголовного производства в отношении сына действующего главы МВД Арсена Авакова - Александра и его экс-заместителя Сергея Чеботаря, фигурантов так называемого "дела рюкзаков".

Впоследствии в САП объяснили, что основанием для закрытия уголовного производства в так называемом "деле рюкзаков" является отсутствие доказательств осведомленности о качестве изделий фигурантов дела - сына министра внутренних дел Украины и экс-заместителя главы МВД.