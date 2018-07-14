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Митинг в поддержку политзаключенного Сенцова собрал около 400 человек

Олег Сенцов
07:31 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: В пятницу, 13 июля, украинскому режиссеру заключенному в России Олегу Сенцову исполнилось 42 года.

В Киеве на Майдане Независимости прошла акция поддержки незаконно удерживаемого в РФ украинского режиссера Олега Сенцова и других украинских политзаключенных #SaveOlegSentsov.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на главной площади украинской столицы собралось около 400 человек. Они держат в руках плакаты с призывами освобождения О.Сенцова и других граждан Украины, которые стали "узниками Кремля".

Активисты акции также намерены призвать президента США Дональда Трампа во время его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным повлиять на ситуацию с украинскими политзаключенными в РФ.

В акции принимают участие заместители председателя Междлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз, освобожденные из российского заключения в октябре 2017 года.

Сестра О.Сенцова Наталия Каплан, выступая перед собравшимися, заявила: "Олег Сенцов жив. Он продолжает бороться". Она также призвала не верить слухам о его смерти.

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