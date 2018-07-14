Кабмин наметит план мероприятий по улучшению услуг мобильной связи

С целью консолидации усилий государственных органов на комплексное решение вопроса улучшения качества услуг подвижной (мобильной) связи в целом, НКРСИ разработан проект распоряжения Кабинета министров Украины "Об утверждении плана мероприятий по улучшению качества услуг подвижной (мобильной) связи". Проект уже одобрен решением НКРСИ от 3.07.2018 №349 и представлен на рассмотрение правительства".

Также в НКРСИ сообщили, что согласно решению правительства провели внеплановую проверку мобильных операторов по предоставлению услуг доступа к Интернету. При этом в Комиссии уточнили, что предварительно операторов попросили прислать им заявления о проведении такой проверки.

"В течение мая-июня текущего года проведены внеплановые проверки, предметом которых была проверка соответствия заявленным параметрам услуг доступа к Интернету, предоставляемых операторами мобильной связи в сетях 3G и 4G. Во время указанных проверок нарушений законодательства в сфере телекоммуникаций не обнаружено", - заверили в ведомстве.

Кроме того, как отметили в НКРСИ, по информации операторов, переход на мобильную связь 4G происходит в строгом соответствии с условиями тендера.

По состоянию на начало мая связью 4G в Украине воспользовались 2 млн 150 тысяч украинцев.