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МВД: Закон о "евробляхах" повлияет на количество машин на дорогах

МВД: Закон о "евробляхах" повлияет на количество машин на дорогах
13:09 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: Принятие закона об усилении контроля за перемещением транспортных средств с иностранной регистрацией может повлиять на количество транспорта в Украине.

13 июля 2018 года Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроекты о снижении акцизного налога с автомобилей (№8487) и об усилении контроля над перемещением и использованием авто, зарегистрированных в других государствах (№8488), разработанные комитетом Верховной Рады по вопросам налоговой политики для урегулирования ситуации с засильем автомобилей на еврономерах.

"Думаю, что очень важно, что этот законопроект был принят в первом чтении, думаю, что это будет влиять на то количество транспорта, которое есть на автодорогах Украины. Думаю, что это – первый шаг для того, чтобы мы урегулировали этот вопрос", - сказал первый заместитель главы МВД Украины Сергей Яровой на брифинге в субботу в Киеве.

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В частности, законопроект №8488 предлагает установить штрафы за нарушение срока пребывания автомобилей на иностранных номерах в режиме транзита. Помимо ныне действующего штрафа в размере 8,5 тыс. грн за нарушение срока более чем на десять суток, предлагается ввести санкцию за нарушение срока от 20 до 30 суток – 85 тыс. грн, более 30 суток (а также потерю или разукомплектацию транспортного средства) – 170 тыс. грн или конфискацию авто по решению суда.

Согласно документу, штраф за нарушение срока пребывания автомобиля в режиме временного ввоза предлагается установить на уровне 17 тыс. грн в случае превышения срока на 10-20 суток, 85 тыс. грн – 30 суток, более месяца – 170 тыс. грн или конфискация.

Помимо этого, проект закона предлагает обязать Государственную фискальную службу (ГФС) в автоматическом режиме информировать Государственную пограничную службу и Национальную полицию о нарушителях таможенных правил временного ввоза или перемещения автомобилей с иностранной регистрацией.

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Новости Украины, Дороги, Закон о евробляхах, МВД, Транспорт, Украина.
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