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Кабмин намерен усилить ответственность туркомпаний

Владимир Гройсман
15:38 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Украинское правительство готовит меры по повышению качества выполнения договорных обязательств туркомпаниями перед гражданами.

Поскольку на данный момент туристический бизнес преимущественно является частным и лицензируется согласно законодательству. оперативно отслеживать мощности компаний и сопоставить это с объемом подписанных договоров с потребителями почти невозможно. Об этом сказал сегодня премьер-министр Владимир Гройсман, информирует департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

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"Кабинет министров Украины (...) готовит решения, которые будут способствовать устранению досадных случаев нарушения или невыполнения условий договоров с потребителями туристических услуг, а также усилят ответственность туристических компаний", - сказал Гройсман.

В то же время имеющиеся факты ненадлежащего выполнения договорных условий - это «серьезный звонок, что есть проблемы» и нужно пересматривать квалификационные требования к туркомпаниям и авиакомпаниям.

Премьер-министр сказал, что дал поручение первому вице-премьеру Степану Кубиву совместно с Министерством инфраструктуры образовать группу, оценить ситуацию и "привести к ответственности компании (которые ненадлежащим образом ведут свою деятельность)".

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Новости Украины, Владимир Гройсман, Кабмин, Ответственность, Туркомпании.
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