Кабмин намерен усилить ответственность туркомпаний

Поскольку на данный момент туристический бизнес преимущественно является частным и лицензируется согласно законодательству. оперативно отслеживать мощности компаний и сопоставить это с объемом подписанных договоров с потребителями почти невозможно. Об этом сказал сегодня премьер-министр Владимир Гройсман, информирует департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

"Кабинет министров Украины (...) готовит решения, которые будут способствовать устранению досадных случаев нарушения или невыполнения условий договоров с потребителями туристических услуг, а также усилят ответственность туристических компаний", - сказал Гройсман.

В то же время имеющиеся факты ненадлежащего выполнения договорных условий - это «серьезный звонок, что есть проблемы» и нужно пересматривать квалификационные требования к туркомпаниям и авиакомпаниям.

Премьер-министр сказал, что дал поручение первому вице-премьеру Степану Кубиву совместно с Министерством инфраструктуры образовать группу, оценить ситуацию и "привести к ответственности компании (которые ненадлежащим образом ведут свою деятельность)".