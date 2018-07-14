Cкончался украинец, пострадавший от нападения российского туриста в Анталии

Смерть произошла в субботу около 10:00, сообщили в запорожском туристическом агентстве "Лига-Тур-Сервис" со ссылкой на информацию от родственников пострадавшего.

В субботу днем в Запорожском аэропорту готовились принять самолет санавиации из Анталии с пострадавшим украинским туристом, однако за несколько часов до прилета самолета рейс неожиданно отменили.

Ранее, 7 июля 2018 года, 57-летний житель Запорожья получил тяжелые травмы вследствие того, что на территории гостиницы "Ganita holiday village" в г. Аланья, провинция Анталия его избил гражданин РФ. Запорожец в бессознательном состоянии был госпитализирован в реанимацию больницы г.Алания, где находился в коме.

По имеющейся информации, конфликт между гражданином Украины и 30-летним туристом из РФ возник во время просмотра матча ЧМ по футболу Хорватия – Россия.

По словам родственников пострадавшего украинца, турецкая полиция оштрафовала россиянина на 800 долларов, после чего тот уехал домой в Россию.