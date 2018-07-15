Гройсман: Благодаря сканерам проводить сделки на границе станет намного сложнее

Мероприятия по преодолению теневых сделок на границе дали возможность институционно изменять работу таможенной службы - в сторону уменьшения прямого контакта со служащими и увеличения аналитической составляющей.

Об этом рассказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире ТРК «Украина», сообщает Правительственный портал.

«Мы еще институционно перестраиваем работу таможенной службы с точки зрения аналитической работы. ... И самое главное: буквально недавно принято решение - в результате публичного международного тендера мы уже закупаем сканеры, которые будут сканировать границы. Это будет значить, что скрыть любой товар, или делать его пересорт станет намного сложнее и это все будет сканироваться рентгеном, и здесь человеческий фактор будет минимизирован», - сказал Гройсман.

Он напомнил, что прозрачные торги по сканерам позволили сэкономить 600 млн грн, что составило половину заявленных средств. «Мы на верном пути и будем идти далее. Я готов открыть таможню для всех служб, чтобы они друг за другом смотрели и не давали никому, ни таможеннику, ни пограничнику, ни полицейскому, ни работнику Службы безопасности Украины, ни кому-либо другому посмотреть хотя бы в карман, или в руки контрабандисту и взять что-то к себе в карман. Чем больше будет публичности, чем больше будет прозрачности, чем больше будет открытости, тем ближе мы будем к качественной работе и честному результату», - отметил Премьер-министр.