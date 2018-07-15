В Москве отменили показ фильма "Донбасс" украинского режиссера Лозницы

В Москве отменили показ фильма "Донбасс" украинского режиссера Сергея Лозницы, запланированный на 14 июля в летнем кинотеатре Garage Screen.

Как пишет "Медуза", на сайте музея современного искусства "Гараж" опубликовано сообщение о переносе всех показов в Garage Screen 14 и 15 июля по техническим причинам. Даты новых показов в музее пообещали назвать позже.

Телеканал "Рен ТВ" пишет, что музей получил предупреждение от Минкульта РФ за то, что показ планировали провести без прокатного удостоверения. Подтверждения этой информации пока нет.

Фильм "Донбасс" посвящен жизни в ОРДЛО.

Как сообщалось, в мае фильм "Донбасс" Сергея Лозницы получил приз за лучшую режиссуру Каннского конкурса "Особый взгляд". Фильм "Донбасс" создавался в копродукции Германии, Украины, Нидерландов, Франции и Румынии.

Съемки эпизодов начались на окраинах Кривого Рога в Днепропетровской области, в феврале 2018 года.