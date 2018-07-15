Украинско-белорусский журналист на суде заявил, что милиция его оговорила

Украинско-белорусский журналист Дмитрий Галко, обвиняемый в Беларуси в нападении на милиционера, не признает своей вины.

Как сообщает "Белорусский партизан", об этом он заявил 13 июля во время допроса в Советском районном суде Минска.

При этом журналист допустил, что мог неумышленно разбить телефон милиционера, когда пытался выпроводить его из квартиры, потому что тот "вошел незаконно".

Галко сообщил, что 25 ноября 2017 года на квартире, которую арендовала его бывшая жена Ольга Кравчук, происходило вечеринка сына Яна с друзьями, приуроченная к его дню рождения. При этом журналист утверждает, что был трезв.

В какой-то момент в квартиру вошли милиционеры и заявили, что соседей беспокоит шум. Галко говорит, что согласился сделать музыку тише. Однако милиционеры, по его словам, незаконно ворвались в квартиру.

При этом подсудимый упомянул, что капитан Юрий Чирков озвучивал ему свои подозрения: что в квартире якобы может быть наркопритон или порностудия. Дмитрия это очень возмутило, он начал "еще не грубо, но уже резко" требовать от милиционеров выйти. Однако те, по словам подсудимого, начали осматривать квартиру, а капитан Чирков включил видео на мобильнике и стал снимать подростков, которые сели на диване.

"Вот тогда я взял Чиркова за куртку и вывел из комнаты. Но не помню, чтобы выбивал у него телефон", - говорит Галко, отрицая, что это было именно нападение.

Менее чем через минуту, утверждает Галко, появился наряд милиции. Сотрудники выслушали капитана Чиркова, журналисту "начали заламывать руки и надевать наручники". Вскоре после первого наряда милиции появился второй, потом вошел милиционер в форме, больше похожей на военную.

"Вдруг меня повалили на пол, причем разбили при этом мебель. Так же резко повалили моего сына Яна. Дальше я лежал и рассказывал начальнику-милиционеру, что происходило раньше. Говорил, что-то вы не то сделали", - рассказал журналист.

Галко предполагает, что капитан милиции его оговорил, "так как незаконно вошел в квартиру известного человека, плюс три юноши в результате получили травмы".

На вопрос, почему у капитана Чиркова оказались телесные повреждения, Галко заявил, что не знает ответа. Он признал лишь, что рукой выталкивал милиционера Чиркова из квартиры.

"Я его не бил, и это даже теоретически невозможно в той позиции, о которой он говорит. Замечу, что он трижды менял показания" - заявил Галко.

Адвокат обратилась к суду с тремя ходатайствами, но суд отказался потребовать административное дело Дмитрия Галко и запрашивать сведения из Больницы скорой помощи о времени выезда врачей на квартиру Галко. Ходатайство о запросе в милиции сведений о причине применения к Галко спецсредств суд удовлетворил.

"Белорусский партизан" отмечает, что процесс продолжится в понедельник, 16 июля.

Как сообщалось, Галко арестовали в Беларуси 22 апреля после пересечения им границы страны.

"Советским районным отделом Следственного комитета ведется уголовное дело по обвинению 38-летнего мужчины в совершении преступления, предусмотренного ст. 364 УК (Насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел)", - заявили в управлении Следственного комитета по Минску.

Ему грозит до шести лет заключения.

Сам журналист отрицает схватку с милиционером. Кроме того, по утверждениям "Белорусского партизана", Галко уже административно наказали за этот инцидент.

В комментарии Kyiv Post, Галко ранее заявлял, что полицейский рейд связан с его профессиональной деятельностью.

В его квартире находился сервер оппозиционного издания "Белорусский партизан", основанного Павлом Шереметом.

Сам Галко ранее работал в нем журналистом и редактором. Кроме того, там работает его бывшая жена.

Галко уволился из "Белорусского партизана" в 2017 году, заявляя, что причиной для этого стало подавление белорусскими властями независимых СМИ.

После инцидента он с сыном уехал в Мариуполь, где живет его жена. Сын Ян уже вернулся в Беларусь, а Дмитрий хотел поехать в Минск, чтобы повидаться с сыном.

С 2014 года он жил попеременно в Минске и Мариуполе.