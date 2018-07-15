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Прогноз погоды в Украине на 16 июля: пройдут дожди с грозами

Дождь
13:59 Сегодня Телеграф
Фото: Фейсбук

Новости Украины: В начале недели, 16 июля, в Украине на большей территории пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.

В ближайшие сутки, 16 июля, погоду в Украине будет определять влажная и прогретая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

Кратковременные дожди, местами грозы, лишь в большинстве южных областей без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 12-17°, днём 21-26°; в южных областях ночью 16-21°, днем 25-30°.

На западе Украины дожди с грозами. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +22…+24 градуса.

В Карпатах грозовой дождь. Температура ночью +13…+15 градусов, днем +23…+25 градусов.

На севере Украины возможен дождь с грозой. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +22…+24 градуса.

В центре Украины ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +22…+25 градуса.

На востоке Украины кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха ночью +16…+18 градуса, днем +24…+26 градуса.

На юге Украины без осадков. Температура воздуха ночью +17…+19 градуса, днем +27…+29 градусов.

В Крыму ясно. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +25…+27 градуса.

В Киеве - ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, гроза; температура воздуха ночью 15-17°, днем 23-25°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 16 июля самая высокая температура днём была 35,9 в 1931г., самая низкая ночью 7,8 в 1902г.

На 17 июля синоптики прогнозируют дожди, грозы, в северных, Ровенской, Волынской областях местами сильные, лишь в южной части без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 12-17°, днём 20-25°; в южных, восточных, Днепропетровской областях ночью 16-21°, днём 25-30°.

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В Киеве - ночью умеренный, днем сильный дождь, гроза; температура воздуха ночью 15-17°, днем 21-23°.

15 июля в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 23-27°, в Днепре возле Киева 23°.

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Новости Украины, 16 июля, Грозы, Дневная температура, Кратковременные дожди, Погода в регионах Украины 16 июля, Прогноз погоды в Украине.
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