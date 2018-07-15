Геращенко говорит о провале "хлебного перемирия"

Во время "хлебного перемирия" боевики ежедневно нарушают режим тишины.

Об этом по результатам встречи с командующим ООС Сергеем Наевым заявила первый заместитель Председателя Верховной Рады, Уполномоченная Президента по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко.

"Но и во время "хлебного перемирия" боевики ежедневно нарушают режим тишины, используя стрелковое оружие, минометы, рпг, гранатометы. Больше десяти украинских воинов были ранены за эти две недели, более 300 нарушений режима тишины. На Луганщине самыми горячими остаются Крымское и Троицкое. Стреляют и по Золотому", - отметила Геращенко.

Как сообщалось, народные депутаты Украины Ирина Геращенко и Ирина Фриз, которая является членом комитета по нацбезопасности и обороне и председателем украинской парламентской делегации в ПА НАТО, готовят ко внесению на следующей неделе на регистрацию в парламенте законопроекта о противоминной деятельности. По разным подсчетам, на Донбассе заминировано более 7000 гектаров земли.