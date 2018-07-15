Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 16.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Сборная Франции - чемпион мира по футболу 2018
Сборная Франции - чемпион мира по футболу 2018
Новости: Протесты в Ираке: Демонстранты ворвались в здание администрации Басры
Протесты в Ираке: Демонстранты ворвались в здание администрации Басры
Новости: Брынзак: Мы радуемся, что сейчас коллектив единый
Брынзак: Мы радуемся, что сейчас коллектив единый
Новости: Cамые ожидаемые фильмы второй половины 2018 года
Cамые ожидаемые фильмы второй половины 2018 года
X

Геращенко говорит о провале "хлебного перемирия"

Война
21:57 Вс, 15 Июль 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Боевики за две недели более 300 раз нарушили "хлебное перемирие".

Во время "хлебного перемирия" боевики ежедневно нарушают режим тишины.

Об этом по результатам встречи с командующим ООС Сергеем Наевым заявила первый заместитель Председателя Верховной Рады, Уполномоченная Президента по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко.

"Но и во время "хлебного перемирия" боевики ежедневно нарушают режим тишины, используя стрелковое оружие, минометы, рпг, гранатометы. Больше десяти украинских воинов были ранены за эти две недели, более 300 нарушений режима тишины. На Луганщине самыми горячими остаются Крымское и Троицкое. Стреляют и по Золотому", - отметила Геращенко.

Как сообщалось, народные депутаты Украины Ирина Геращенко и Ирина Фриз, которая является членом комитета по нацбезопасности и обороне и председателем украинской парламентской делегации в ПА НАТО, готовят ко внесению на следующей неделе на регистрацию в парламенте законопроекта о противоминной деятельности. По разным подсчетам, на Донбассе заминировано более 7000 гектаров земли.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Донбасс, Ирина Геращенко, ООС, Украина, Хлебное перемирие.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Гройсман: Благодаря сканерам проводить сделки на границе станет намного сложнее В Польше погиб 52-летний украинский строитель Cкончался украинец, пострадавший от нападения российского туриста в Анталии

Последние новости

В Ростовской области молния убила беременную женщину Во Львовской области отметили 74-ую годовщину создания УГОС ДТП с участием главы РГА: Вторая пострадавшая скончалась в больнице
Сегодня читают
01 Лучшим бомбардиром ЧМ-2018 стал англичанин Кейн
02 Новый клуб Ярмоленко побил трансферный рекорд
03 Деми Мур высмеяла брак с Брюсом Уиллисом
04 Во время финала ЧМ-2018 на поле выбежали участницы Pussy Riot (Видео)
05 Назван лучший игрок финала ЧМ-2018
Новости сегодня
02:52 В Белом Доме сказали, когда начнется встреча Трампа с Путиным
02:32 Мир после апокалипсиса: Мрачные фантазии от создателей "The Last of Us" (Фото)
02:04 Смех до упаду: приколы, от которых ты будешь долго хохотать
01:56 Плененные в янтаре: Археологи показывают насекомых, живших сто миллионов лет назад
01:30 Картины 11-ти летнего мальчика из Нигерии, мечтающего быть великим художником (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Визовый центр Украины в Тегеране начал свою работу
Визовый центр Украины в Тегеране начал свою работу
Новости: Трамп рассказал о причинах "ненависти и разногласий" в США
Трамп рассказал о причинах "ненависти и разногласий" в США
Новости: Лучшие моменты финала ЧМ-2018 Франция - Хорватия (Фото)
Лучшие моменты финала ЧМ-2018 (Фото)
Новости: Медики выяснили, как арбузы влияют на организм
Медики выяснили, как арбузы влияют на организм
Добавить комментарий
0