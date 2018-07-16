Прогноз погоды в Украине на 17 июля: ожидается дождь, местами с грозой

17 июля ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Луганщине, днем также на Киевщине, Житомирщине, Закарпатье и в Карпатах местами сильные дожди. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"В течение суток 17 июля в Украине будет облачно с прояснениями. Кроме юга, кратковременные дожди, местами грозы, на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Луганщине, днем также на Киевщине, Житомирщине, Закарпатье и в Карпатах местами сильные дожди", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ветер будет западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 21°; днем 20-25°, в южных, Донецкой, Днепропетровской областях 25-30°.

На западе Украины дожди с грозами. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +21…+23 градуса.

В Карпатах грозовой дождь. Температура ночью +13…+15 градусов, днем +23…+25 градусов.

На севере Украины возможен дождь с грозой. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +21…+24 градуса.

В центре Украины ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +21…+24 градуса.

На востоке Украины кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха ночью +15…+17 градуса, днем +23…+28 градуса.

На юге Украины без осадков. Температура воздуха ночью +17…+19 градуса, днем +27…+29 градусов.

В Крыму ясно. Температура воздуха ночью +16…+20 градусов, днем +27…+30 градуса.

По Киеву во вторник ожидается облачность с прояснениями. Кратковременный дождь (ночью местами). Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 22-24°.

В Киевской области синоптики также прогнозируют облачность с прояснениями. Ночью местами кратковременный дождь; днем дождь, в отдельных районах сильный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 20-25°.