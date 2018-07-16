Выходные в августе 2018: сколько будут отдыхать украинцы

В этом году дата Дня независимости Украины - 24 августа - приходится на последний рабочий день, пятницу. Поэтому в последний месяц лета у украинцев снова будут длинные выходные - они будут отдыхать три дня подряд - с 24 по 26 августа включительно.

Календарь выходных в августе в Украине:

- 22 рабочих дня;

- 9 официальных выходных;

- 24 августа - праздничный выходной - День независимости Украины.

По центральным улицам столицы пройдет военный парад. Соответствующий указ подписал Президент Украины Петр Порошенко. Парад войск должен быть проведен на улице Крещатик и Майдане Независимости.

В августе будет отмечаться также 100-летие возрождения украинской государственности, заверение значения Украинской революции 1917-1921 годов для провозглашения Украиной независимости в 1991 году.

23 августа, в День Государственного Флага Украины, по всей территории страны, а также зарубежных дипломатических учреждениях Украины, состоится официальная церемония торжественного поднятия Государственного Флага Украины.

Как сообщалось ранее, в Украине хотят отменить "лишние" выходные, отказавшись от традиции переноса.