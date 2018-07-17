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Порошенко: Мы находимся на восточном фланге НАТО и мы совместно защищаем Европу

Петр Порошенко на Sea Breeze-2018
00:16 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: По словам Президента, Украина практически единственная страна, которая остановила нашествие российской страны-агрессора.

Украина вместе с Североатлантическим альянсом (НАТО) защищает Европу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил сегодня в Одессе, выступая перед участниками многонациональных международных учений "Си Бриз-2018" (Sea Breeze-2018).

Глава государства поблагодарил всех партнеров Украины "за твердую, четкую и постоянную поддержку Украины в сдерживании российской агрессии".

"Это не только защита украинской территории. Мы находимся на восточном фланге НАТО. Мы совместно защищаем Европу… Мы открыты по обмену информацией, знаниями, практикой, потому что Украина практически единственная страна, которая остановила нашествие российской страны-агрессора", - подчеркнул Порошенко.

Президент акцентировал на важности углубления интеграции Украины с Европейским Союзом и Североатлантическим альянсом. Глава государства также напомнил о своей недавней участие в работе брюссельского саммита НАТО.

"Уверен в том, что итоговые документы саммита нам помогают еще больше развить взаимодействие с нашими партнерами, реформировать Вооруженные силы Украины, реформировать Военно-морские силы Украины, изменить их для построения на базе стандартов НАТО", - подчеркнул он.

Глава государства поблагодарил партнеров Украины за помощь в проведении реформ в сфере сектора безопасности и обороны. Он пожелал всем участникам учений успешного выполнения поставленных задач.

"Пусть моря и океаны и в дальнейшем сочетают наши народы - Украины, стран НАТО, наших партнеров. И особенно 19 стран, которые вместе с нами участвуют в учениях "Си Бриз-2018", - подытожил Порошенко.

Как сообщалось ранее, 9 июля в Одессе стартовали международные военные учения "Си Бриз-2018" (Sea Breeze-2018). В них принимают участие представители 19 стран: Болгарии, Великобритании, Италии, Греции, Грузии, Дании, Эстонии, Канады, Литвы, Норвегии, Украины, Румынии, Польши, США, Турции, Швеции, Индии, ОАЭ и Молдовы.

8-9 июля в гавань Одесского порта вошли корабли-участники международных военно-морских учений "Си Бриз-2018". В частности, американский эсминец USS Porter DDG78, флагман Шестого флота США штабной корабль USS Mount Whitney, турецкие фрегат TCG Yavuz и подводная лодка TCG Yildiray, а также болгарский корвет BGS Bodri.

Украину на учениях представляют около 30 кораблей, катеров (не только ВМС ВС Украины, а и погранвойск), авиационная техника и примерно полторы тысячи военнослужащих.

Особенностью Sea Breeze-2018 станет управление силами морского, наземного и воздушного компонентов с моря. Многонациональный штаб будет размещаться на корабле управления ВМС США USS Mount Whitney, который будет находиться в открытом море.

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Новости Украины, Sea Breeze-2018, Военные учения, НАТО, Петр Порошенко.
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