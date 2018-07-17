Ровно 4 года назад произошла катастрофа МН17 на Донбассе

Сегодня, 17 июля, - четвертая годовщина авиационной катастрофы рейсового пассажирского самолета Боинг-777 компании "Малазийские авиалинии", следовавшего по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур.

В связи с этим, президент Украины почтил память погибших, заявив, что ответственность России будет неизбежной.

Чотири роки з дня збиття російською ракетою літака рейсу #MH17. Схиляємо голови у скорботі та молимось із родинами 298 трагічно загиблих. Упевнений, що відповідальність РФ невідворотна. Тероризм має бути засуджений усією міжнародною спільнотою та покараний.

— Петро Порошенко (@poroshenko) 17 июля 2018 г.

"Четыре года со дня поражения российской ракетой самолета рейса #MH17. Склоняем головы в скорби и молимся с семьями 298 трагически погибших. Уверен, что ответственность РФ неотвратима. Терроризм должен быть осужден всем международным сообществом и наказан" , - заявил Порошенко.

По количеству жертв эта катастрофа стала крупнейшей в истории Украины. На борту лайнера находилось 192 гражданина Нидерландов (один из них имел двойное гражданство Нидерланды/США), 44 малазийца (включая 15 членов экипажа и двух младенцев), 27 австралийцев, 12 индонезийцев (среди них один грудной ребенок), 10 британцев (один из них имел двойное гражданство Великобритания/ЮАР), четыре немца, четыре бельгийца, три филиппинца, один канадец и один гражданин Новой Зеландии.

С первых дней катастрофы Украина последовательно придерживалась выдвинутого предположения о том, что самолет был сбит ракетой ЗРК "Бук" российского происхождения, выпущенной или боевиками-сепаратистами, или российскими военными. К такому же заключению пришел Совет по вопросам безопасности Нидерландов, который в октябре 2015 обнародовал финальный технический отчет по катастрофе Боинга рейса МН17. Голландский Совбез установил, что самолет был сбит боеголовкой 9N314M, запущенной из системы "Бук". Председатель Совета по вопросам безопасности Нидерландов Тибе Йоустра в интервью голландским СМИ заявил, что ракета, которой был сбит самолет, была выпущена с территории, контролируемой боевиками. В то же время международная группа журналистов-расследователей Bellingcat установила номер зенитного ракетного комплекса "Бук" из состава российской 53-й зенитно-ракетной бригады, которым был сбит самолет "Малайзийских авиалиний".

Bellingcat, проведя собственное исследование на основе анализа социальных сетей и других открытых источников, подготовила отчет, в котором идентифицировала 20 российских военных, причастных к катастрофе МН17. Этот отчет с именами и фотографиями военных группа передала нидерландской прокуратуре. Впоследствии свои заключения обнародовала Международная следственная группа, которой удалось установить большую часть маршрута, по которому ЗРК "Бук" следовал на территорию Украины, а также маршрут его движения в обратном направлении. По версии следствия, комплекс перемещался с территории России на территорию Восточной Украины и позднее вывезен обратно в РФ. Заключения МСГ фактически совпадают с результатами расследования группы Bellingcat.

5 июля 2017 государствами-участниками Международной следственной группы было принято решение о том, что уголовное производство по делу сбития самолета Малайзийских авиалиний рейса MH-17 будет осуществляться в рамках национальной юрисдикции Нидерландов.

7 июля Украина и Нидерланды подписали двустороннее соглашение о правовом сотрудничестве относительно катастрофы малайзийского Боинга. В настоящее время соглашение ожидает ратификации парламентами Украины и Нидерландов.