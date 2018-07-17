В центре Киева проведут следственный эксперимент по "делу Майдана"

Генеральная прокуратура Украины со вторника, 17 июля, начинает проведение следственного эксперимента в центре Киева в рамках расследования "дел Майдана", который продлится в течение месяца, сообщил начальник следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

"С сегодняшнего дня начинается следственный эксперимент... Три месяца - это максимальный термин с учётом всяких неожиданностей. Следователи, судебные эксперты проговаривали порядок проведения следственных действий, планировали в течение месяца завершить", - сказал С.Горбатюк на брифинге во вторник в Киеве.

"Будем надеяться, что так (в течение месяца) и будет, потому что на сегодняшний день все заинтересованы оказывать помощь, а запас времени - с учётом объективных обстоятельств, который могут на это повлиять", - добавил он.

Начальник следственного управления обратил внимание, что будет временно перенесен памятник и крест героям Небесной Сотни в связи с необходимостью проведения следственных действий на том месте и призвал общество не воспринимать это критично. "Это исключительно временно для проведения следственных действий именно на той площадке, на том "пятачке", где погибли протестующие", - уточнил он.

По словам С.Горбатюка, в ходе непосредственного проведения следственных действий -следственного эксперимента - будут оцеплены улицы на несколько часов.

Начальник следственного управления подчеркнул, что также создаётся 3D модель по ул.Институтской, что позволит сократить длительность проведения следственный действий. Он выразил надежду на то, что такая модель будет создана в течение месяца или нескольких, пока проходит следственный эксперимент.

С.Горбатюк обратился к адвокатам подозреваемых: "Если есть какие-то ходатайства относительно проведения дополнительных следственных действий, дополнительного осмотра места событий, дополнительных следственных экспериментов на месте события, просьба в это время - в течение трёх месяцев - обращаться к следователю, прокурору, чтобы провести эти действия и в дальнейшем не было манипуляций, что кто-то пытался препятствовать установлению истины".

Начальник следственного управления также не исключил возможность участия подозреваемых "беркутовцев" в следственном эксперименте, дело по которым слушается в суде. "Приглашения для проведения следственных действий переданы их защитникам. Согласятся они или нет, в настоящее время не известно. Если да, то, конечно, они будут принимать участие в следственном эксперименте", - сказал он.