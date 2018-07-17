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Официальный Киев выступил с заявлением о годовщине трагедии MH17

МИД
17:36 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Каждый год 17 июля, навсегда останется в памяти как трагический день ужасного террористического акта, который унес жизни 298 людей.

4 года назад российской зенитно-ракетной системой "Бук" был сбит самолет Малайзийских авиалиний рейса MH17.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины к 4 годовщине трагедии МН17.

Министерство иностранных дел Украины выражает искренние соболезнования всем родственникам и близким погибших в этой катастрофе.

"Сегодня нашим совместным долгом и делом чести является установить и привлечь к ответственности лиц, причастных к сбитию самолета Малайзийских авиалиний рейса MH17", - отмечается в заявлении.

В МИД акцентировали, что в течение четырех лет усилиями Совместной следственной группы, в которую входят представители следственных органов и прокуроров из Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины, ведется тяжелая и кропотливая работа по установлению виновных лиц и привлечению их к уголовной ответственности.

В частности, уже установлено, что ракетная система "Бук", которая сбила MH17, принадлежала 53-й бригаде противовоздушной обороны вооруженных сил Российской Федерации, была незаконно доставлена на территорию Украины из неконтролируемого участка российско-украинской государственной границы и поспешно вывезена обратно на территорию России после сбития самолета.

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"Такие действия не только уголовно наказуемы, но и являются нарушением норм международного права. Украина обратилась в Международный Суд ООН, где доказывает, что Российская Федерация подобными своими действиями нарушает Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма", - отметили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что в Украине также поддерживают решение Нидерландов и Австралии в их инициативе привлечь Российскую Федерацию к ответственности за ее участие в сбитии самолета рейса МН17.

"На прошлой неделе почти синхронно парламентами Нидерландов и Украины было ратифицировано Соглашение о международном правовом сотрудничестве в отношении преступлений, связанных со сбитием самолета рейса МН17. Мы и в дальнейшем будем оказывать всевозможное содействие в этом важном деле и сотрудничать с нашими партнерами во имя установления справедливости", - заверили в МИД.

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Новости Украины, MH17, Годовщина трагедии MH17, МИД Украины, Официальный Киев, Украина.
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