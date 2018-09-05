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ГПУ открыла дело по факту подачи ложных сведений в декларации министра

Игорь Насалик
18:19 Сегодня Телеграф
УНН
sharij.net

Новости Украины: Генпрокуратура открыла уголовное дело о внесении ложных данных в е-декларацию Министром энергетики и судьей Высшего специализированного суда.

Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство о внесении ложных сведений в электронной декларацию министром энергетики и угольной промышленности Игорем Насаликом и судьей Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных прав Евгением Литвиновым.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает УНН.

"Генеральная прокуратура внесла в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) сведения об уголовном правонарушении, предусмотренном статьей 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса, на основании выводов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции", — говорится в сообщении.

Как отмечается, "досудебное расследование начато по факту декларирования двумя должностными лицами недостоверной информации на сумму, превышающую 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц: судьей Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных прав Литвиновым Евгением Владимировичем и министром энергетики и угольной промышленности Насаликом Игорем Степановичем".

В НАПК отметили, что ранее соответствующие выводы направлялись Национальным агентством по подследственности в Национальное антикоррупционное бюро, однако досудебные расследования так и не были начаты.

Напомним, правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 336-1 Уголовного кодекса, влечет за собой ответственность в виде штрафа от двух тысяч пятисот до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, или лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Новости Украины, Генпрокуратура Украины, Игорь Насалик, Министр энергетики и угольной промышленности, НАПК.
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