Госпродпотребслужба запретила работу 25 детским лагерям

С начала 2018 года Госпродпотребслужба не позволила открыть 25 заведений оздоровления и отдыха из-за несоответствия требованиям санитарного законодательства.

Об этом говорится в отчете Госпродпортебслужбы, передает УНН.

"Из-за несоответствия требованиям санитарного законодательства территориальными органами Госпродпортебслужбы запрещено открытие 25 заведений оздоровления/отдыха. После устранения нарушений 4 лагеря с дневным пребыванием в Черкасской области и 3 лагеря в Житомирской области все-таки начали принятия детей на отдых", - говорится в сообщении.

Должностными лицами Госпродпортебслужбы по результатам проверок детских учреждений оздоровления и отдыха предоставлено 210 предписаний и 6 распоряжений руководителям учреждений с целью приведения заведений к соответствующим требованиям, наложено 17 штрафов, отстранено от работы 8 работников, не прошедших периодический профилактический медицинский осмотр, проинформированы о нарушении требований санитарного законодательства правоохранительные органы в Донецкой, Черновицкой, Херсонской и Киевской областях, одно дело передано в Национальную полицию (Киевская область).

В целом, в течение этого года в Украине было зарегистрировано 125 вспышек острой кишечной инфекции, в результате которых пострадали 1499 человек, из них 813 детей.