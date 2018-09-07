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НАПК вводит систему защиты э-деклараций от любых вмешательств

НАПК усилит защиту э-деклараций
00:07 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Твиттер

Новости Украины: НАПК проводит государственную экспертизу и получение Аттестата соответствия для внедрения системы логического и арифметического контроля деклараций.

В Национальном агентстве по предупреждению коррупции продолжаются мероприятия по внедрению системы логического и арифметического контроля деклараций.

Об этом сообщила пресс-служба Агентства, передает УНН.

“Национальное агентство и другие участники этого процесса продолжают работы по внедрению системы логического и арифметического контроля деклараций Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления (далее — Система)”, — говорится в сообщении.

Так, Национальное агентство совместно с разработчиком Системы организатором государственной экспертизы комплексной системы защиты информации и администратором Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, осуществляющих подготовительные мероприятия для проведения государственной экспертизы.

После проведения государственной экспертизы и получения Аттестата соответствия, Национальное агентство обеспечит введение системы в эксплуатацию.

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Новости Украины, Е-декларации, Контроль, Коррупция, НАПК.
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