НАПК вводит систему защиты э-деклараций от любых вмешательств

В Национальном агентстве по предупреждению коррупции продолжаются мероприятия по внедрению системы логического и арифметического контроля деклараций.

Об этом сообщила пресс-служба Агентства, передает УНН.

“Национальное агентство и другие участники этого процесса продолжают работы по внедрению системы логического и арифметического контроля деклараций Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления (далее — Система)”, — говорится в сообщении.

Так, Национальное агентство совместно с разработчиком Системы организатором государственной экспертизы комплексной системы защиты информации и администратором Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, осуществляющих подготовительные мероприятия для проведения государственной экспертизы.

После проведения государственной экспертизы и получения Аттестата соответствия, Национальное агентство обеспечит введение системы в эксплуатацию.