Стало известно, когда продлят программу поддержки фермерства в Украине

По словам Гройсмана, его целью является создание реального механизма поддержки украинского фермерства и рост количества фермеров по всей стране.

Об этом он сообщил в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Через такие программы мы не только должны отдать то, что запланировано на этот год, а и в следующем году эти программы должны действовать, люди должны знать уверенно и планировать на несколько лет вперед, три-пять лет, свои инвестиции", - сказал Гройсман.

По словам Гройсмана, его целью является создание реального механизма поддержки украинского фермерства и рост количества фермеров по всей стране.

"Не больших латифундий, не больших агрохолдингов, а реально того труда, который будет экологически чистым, который является конкурентным, который будет наполнять внутренний рынок", - подчеркнул премьер.

Кроме того, Гройсман добавил, что средства, которые передаются по программе децентрализации, в сумме дают идеальные условия для повышения продуктивности труда в селах, применения новых технологий и производства украинского продукта не только для внутреннего, но и для внешнего рынка.