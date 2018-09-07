День Независимости Украины

Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 07.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Не пугайте людей: Гройсман заявил, что Украина готова к отопительному сезону
Гройсман: Украина готова к отопительному сезону
Новости: Химические выбросы в Крыму: отравились 37 украинских пограничников
Химические выбросы в Крыму: отравились 37 украинских пограничников
Новости: Экс-тренер сборной: В концовке Украине повезло
Экс-тренер сборной: В концовке Украине повезло
Новости: Робби Уильямс третий раз стал отцом
Робби Уильямс третий раз стал отцом
X

Стало известно, когда продлят программу поддержки фермерства в Украине

Фермерство в Украине
13:59 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал продолжить выплаты по программе поддержки фермеров до конца года, а также продолжить программу на следующий год.

По словам Гройсмана, его целью является создание реального механизма поддержки украинского фермерства и рост количества фермеров по всей стране.

Об этом он сообщил в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Через такие программы мы не только должны отдать то, что запланировано на этот год, а и в следующем году эти программы должны действовать, люди должны знать уверенно и планировать на несколько лет вперед, три-пять лет, свои инвестиции", - сказал Гройсман.

Гройсман предлагает изменить оборонный бюджет на 2019 год
Гройсман предлагает изменить оборонный бюджет на 2019 год Читать полностью

По словам Гройсмана, его целью является создание реального механизма поддержки украинского фермерства и рост количества фермеров по всей стране.

"Не больших латифундий, не больших агрохолдингов, а реально того труда, который будет экологически чистым, который является конкурентным, который будет наполнять внутренний рынок", - подчеркнул премьер.

Кроме того, Гройсман добавил, что средства, которые передаются по программе децентрализации, в сумме дают идеальные условия для повышения продуктивности труда в селах, применения новых технологий и производства украинского продукта не только для внутреннего, но и для внешнего рынка.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Владимир Гройсман, Кабмин, Программа поддержки фермерства, Украина, Фермерство в Украине.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Супрун сообщила о всех достижениях в Минздраве за два года работы Названы отрасли-лидеры нелегальной занятости Афиша интересных событий в Украине на 8-9 сентября

Последние новости

Вышла супергеройская игра SpiderMan для PS4 В Украине заметили новый суперкар Lamborghini Потап показал снимок настроения
Сегодня читают
01 На выходные в Украине резко изменится погода
02 В Киеве на Оболони похитили двух школьниц
03 Хайден Панеттьери уснула с другом своего бойфренда
04 Певица Настя Каменских заболела
05 В ЕС утвердили новые правила для туристов
Новости сегодня
14:45 Игрок Валенсии с 5 матчами за Францию сыграет за сборную ЦАР
14:44 В Черновцах произошла стрельба, есть раненые
14:36 В Киеве обнаружили тайник с гранатометами и взрывчаткой
14:34 Телескоп "Кеплер" снова начал работу
14:29 Польша обещает защищать курс Украины на ЕС и НАТО
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На выходные в Украине резко изменится погода
На выходные в Украине резко изменится погода
Новости: В НБУ уже сообщили, как падение курса гривни повлияет на рост цен
В НБУ сообщили, как падение курса гривни повлияет на цены
Новости: Жители Авдеевки из-за непогоды остались без воды
Жители Авдеевки из-за непогоды остались без воды
Новости: Надя Дорофеева снялась в рекламе Maybelline
Надя Дорофеева снялась в рекламе Maybelline
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь