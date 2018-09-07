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Шаг к автокефалии: Константинополь назначил представителей в Киеве

Константинопольский патриархат
18:47 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Интересы Константинопольского патриархата в Украине будут представлять два экзарха (представителя).

Константинопольский патриархат назначил своих экзархов (представителей), которые будут представлять Константинополь в Киеве.

Об этом говорится в заявлении на странице патриархата в Facebook.

В частности, интересы Константинополя в Украине будут представлять архиепископ Даниэль из Памфилона (США) и епископ Иларион из Эдмонтона (Канада). Они оба служат в православных церквях в своих странах.

Ранее в Стамбуле завершился большой архиерейский Собор. Украинский вопрос на нем было главным.

Иерархи были проинформированы о решении патриарха Варфоломея о намерении дать Украине автокефалию и не высказывали принципиальных возражений. Поэтому, дальше - окончательное принятие документов на Священном синоде. Вероятно, это произойдет уже в октябре.

В частности, Архиерейский собор решил, что Константинополь может предоставлять автокефалию , которая об этом просит, без согласия других церквей. Как сообщал УНИАН, Порошенко 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций заявил, что он и иерархи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви решили официально обратиться к вселенскому патриарху Варфоломею i с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине и просят парламент поддержать это обращение. 19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента к Вселенскому патриарху о предоставлении Томоса на автокефалию православной церкви в Украине. 22 апреля Святой и Священный синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращение президента Украины.

27 июля было обнародовано послание Вселенского патриарха Варфоломея, в котором он подчеркнул, что конечной целью первопрестольной Константинопольской церкви есть даровать автокефалию Украинской поместной православной церкви.

31 августа в Стамбуле глава Русской православной церкви Кирилл встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем. По итогам встречи глава РПЦ Кирилл заявил, что ни одна православная церковь не может принимать решения, противоречащие позиции другой православной церкви.

Предстоятель РПЦ признал, что со времени последней встречи с патриархом Варфоломеем «многое произошло в жизни наших церквей, и вся ситуация в мире сильно изменилась».

Кирилл охарактеризовал диалог как «разговор между двумя братьями», и заявил, что были обсуждены «все проблемы, которые стоят на повестке дня».

В свою очередь пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря со ссылкой на грекоязычное издание Оrthodoxia.info сообщил, что патриарх Варфоломей сообщил Кириллу о принятии решения о провозглашении Украинской автокефальной церкви.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал информацию о намерении Вселенского патриарха признать Украинскую автокефальную церковь «исторической новостью». Глава МИД убежден, что Украине будет обязательно предоставлен Томос об автокефалии.

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Новости Украины, Киев, Константинополь, Константинопольский патриархат, Представители.
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