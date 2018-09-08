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Канада заверила в неизменной поддержке Украины
10:01 Сегодня Телеграф
Укринформ
ipress.ua

Новости Украины: Министр науки и спорта Канады Кристи Данкан в День канадско-украинского наследия заверила в международной поддержке Украины.

Украина может рассчитывать на неизменную поддержку Канады.

Об этом заявила министр науки и спорта Канады Кристи Данкан в День канадско-украинского наследия, который отмечается 7 сентября .

"Мы неизменно поддерживаем народ Украины и территориальную целостность Украины, а также с радостью будем продолжать работать с украинскими коллегами над развитием партнерства и дружбы", - сказала Данкан.

Она подчеркнула, что украинские иммигранты "много сделали и продолжают делать во всех аспектах канадского общества, экономической и политической жизни".

"Украинцы сыграли ключевую роль в канадской демократии и мы благодарны за это", - отметила министр.

Данкан также напомнила, что Канада является "одним из крупнейших союзников и доноров международной помощи для Украины".

"Мы неуклонно придерживаемся своих обязательств перед народом Украины", - подчеркнула она.

Кроме этого, министр поблагодарила Украину "за ее приверженность прочному и длительному партнерству и дружбе" и поздравила с открытием нового Генконсульства в Эдмонтоне.

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Новости Украины, День украинского наследия, Канада, Кристи Данкан, Поддержка.
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