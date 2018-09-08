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Порошенко заявил, что повышение "минималки" снизит количество эмигрантов

Петр Порошенко
22:12 Сб, 8 Сентябрь 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: Скриншот

Новости Украины: Президент Петр Порошенко заявляет, что Украина не должна быть страной с дешевой рабочей силой.

Президент Петр Порошенко убежден, что благодаря росту зарплат темпы миграции из Украины сократятся.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал сегодня в Виннице, отвечая на вопросы студентов Винницкого технического университета, которые поинтересовались, как сократить миграцию в Украине.

"Есть два пути. Первый: построить "железный занавес", ввести визовый выезд, запретить выезд за границу, построить авторитарный режим и всех посадить в Украине для того, чтобы они в условиях несвободы старались работать. Будет ли работать эта модель? Я убежден – нет", - сказал Порошенко.

Он отметил, что для сокращения темпов миграции в Украине необходимо повышать уровень зарплат в частном секторе экономики и бюджетной сфере.

"После того, как поднимается "железный занавес", создается возможность для людей ехать за границу. Казалось бы, что это очень плохо и создается угроза для национальной экономики. Но через это прошли все страны Европейского Союза - поляки ехали в Германию, те, кто работали в Германии, - уехали в Великобританию. Что нужно делать нам? Нам нужно повышать уровень минимальной и средней заработной платы по всей экономике и бюджетной сфере", - убежден президент.

Он напомнил, что четыре года тому назад минимальная зарплата в стране составляла 1-1,2 тыс. грн, потом 1,6 тыс. грн, позже было принято решение повысить ее до 3,2 тыс. грн.

"В этом году в конце бюджетного года мы приняли решение поднять (минимальную зарплату) до почти 4,2 тыс. грн. Это мы делаем для того, чтобы больше Украина не была страной с дешевой рабочей силой", - подчеркнул Порошенко.

Он также сообщил, что, согласно решению Совета нацбезопасности и обороны от 6 сентября 2018 года снайпер, который еще 4 года тому назад получал 600 грн, будет получать 20 тыс. грн.

Кроме того, президент заявил, что на сегодняшний день заработная плата в селе больше, чем в городе. Присутствовавший на встрече мэр Винницы Сергей Моргунов сообщил, что в городе средняя зарплата составляет около 7,5 тыс. грн в месяц, а в области - 8,2 тыс. грн.

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Новости Украины, Винница, Петр Порошенко, Повышение минималки, Сергей Моргунов.
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