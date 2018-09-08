Порошенко заявил, что повышение "минималки" снизит количество эмигрантов

Президент Петр Порошенко убежден, что благодаря росту зарплат темпы миграции из Украины сократятся.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал сегодня в Виннице, отвечая на вопросы студентов Винницкого технического университета, которые поинтересовались, как сократить миграцию в Украине.

"Есть два пути. Первый: построить "железный занавес", ввести визовый выезд, запретить выезд за границу, построить авторитарный режим и всех посадить в Украине для того, чтобы они в условиях несвободы старались работать. Будет ли работать эта модель? Я убежден – нет", - сказал Порошенко.

Он отметил, что для сокращения темпов миграции в Украине необходимо повышать уровень зарплат в частном секторе экономики и бюджетной сфере.

"После того, как поднимается "железный занавес", создается возможность для людей ехать за границу. Казалось бы, что это очень плохо и создается угроза для национальной экономики. Но через это прошли все страны Европейского Союза - поляки ехали в Германию, те, кто работали в Германии, - уехали в Великобританию. Что нужно делать нам? Нам нужно повышать уровень минимальной и средней заработной платы по всей экономике и бюджетной сфере", - убежден президент.

Он напомнил, что четыре года тому назад минимальная зарплата в стране составляла 1-1,2 тыс. грн, потом 1,6 тыс. грн, позже было принято решение повысить ее до 3,2 тыс. грн.

"В этом году в конце бюджетного года мы приняли решение поднять (минимальную зарплату) до почти 4,2 тыс. грн. Это мы делаем для того, чтобы больше Украина не была страной с дешевой рабочей силой", - подчеркнул Порошенко.

Он также сообщил, что, согласно решению Совета нацбезопасности и обороны от 6 сентября 2018 года снайпер, который еще 4 года тому назад получал 600 грн, будет получать 20 тыс. грн.

Кроме того, президент заявил, что на сегодняшний день заработная плата в селе больше, чем в городе. Присутствовавший на встрече мэр Винницы Сергей Моргунов сообщил, что в городе средняя зарплата составляет около 7,5 тыс. грн в месяц, а в области - 8,2 тыс. грн.