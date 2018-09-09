Сегодня День памяти жертв фашизма

Во второе воскресенье сентября во многих странах мира отмечается Международный день памяти жертв фашизма, который был установлен в 1962 году: люди вспоминают всех, кто погиб в основном во время Второй мировой войны, – военных, мирных граждан, а также тех, кто из-за боевых действий умер от голода или был замучен в концлагерях.

Концлагерь Аушвиц (Освенцим)

На сентябрь приходятся две важные даты, связанные со Второй мировой войной, - день ее начала (1 сентября 1939 года нацистская Германия начала свое вторжение в Польшу) и день окончания (2 сентября 1945 года война завершилась полной капитуляцией Японии).

Вермахт входит в Польшу

Вторая мировая война, развязанная немецкими нацистами, охватила почти весь мир: в ней приняли участие 62 государства из 73 существующих на то время – это 80% населения Земного шара, военные действия велись на территории 40 стран трех континентов (Европы, Азии и Африки) и в водном пространстве всех океанов. Боевые действия сопровождались колоссальными разрушениями, уничтожением десятков тысяч городов и деревень, неисчислимыми бедствиями десятков миллионов людей, что повлекло среди прочего к большому экономическому кризису. Итоги Второй мировой войны были в высшей степени трагическими: общие людские потери достигли 60-65 млн человек, из них убиты на фронтах 27 млн, большинство из них граждане СССР. Также большие людские потери понесли Китай, Германия, Япония и Польша.

Взятие заложников в Чехословакии

В каждой стране, принявшей участие во Второй мировой войне, в Международный день памяти жертв фашизма обычно отменяются развлекательные мероприятия и торжества, выпадающие на эту дату. Помимо этого, люди несут цветы к памятникам и мемориалам жертвам фашизма, для молодежи в этот день проводят встречи с ветеранами Второй мировой войны.